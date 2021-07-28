Объем рынка интернета вещей в России вырос на 18,3%

Рынок IoT (интернета вещей) в России растет на 18,3% в год, подсчитали в Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). К концу 2021 года его объем - промышленный и потребительский - составит 49,39 млрд долларов, а в 2024-м превысит 100 млрд.

"Россию ждет борьба за собственный рынок IoT, - считает Александр Федотов, руководитель НТЦ ГРЧЦ. - Сейчас есть хороший задел отечественных устройств IoT, но они все еще малочисленны как по номенклатуре, так и по объему производства. Есть удачные конкурентоспособные разработки в сфере оконечных устройств IoT (датчики, счетчики и т. д.) и в области устройств управления - например, "умные" колонки. Как минимум нельзя потерять этот рынок, как максимум - следует разрабатывать свои протоколы IoT, расширять номенклатуру и увеличивать объемы производства устройств на основе этих протоколов".

Аналитики центра выделяют четыре главных тренда рынка IoT. Во-первых, производители "умных" устройств и программного обеспечения стали объединяться в альянсы для продвижения протоколов и технологий и разработки единых стандартов интернета вещей.

Во-вторых, растет количество сделок по слиянию и поглощению компаний по производству комплектующих, облачных и пограничных технологий, передовых сквозных технологий и технологий кибербезопасности. Особенно на этом фоне выделяется покупка компании ARM, одного из крупнейших производителей чипов для мобильных процессоров, корпорацией NVIDIA за 40 млрд долларов. Сделка состоится в начале 2022 года после проверки антимонопольными регуляторами из Великобритании, Китая, Евросоюза и США.

По данным KPMG, за 2019 год сумма сделок M&A (слияний и поглощений) на рынке интернета вещей в мире достигла 6,5 млрд долларов, а за 2020 год - 35,3 млрд долларов. За первый квартал 2021 года сумма сделок уже достигла 20,1 млрд долл., по итогам 2021 года ожидается, что сумма сделок слияний и поглощений в сфере интернета вещей вырастет еще в 1,5 раза.

Третья тенденция - соблюдение стандартов информационной безопасности. Количество атак на устройства IoT выросло в 2020 году два раза. Согласно исследованиям компании по информационной безопасности Palo Alto Networks, 57% "умных" устройств подвергаются атакам средней и высокой степени опасности и 20% организаций подвергались атакам на устройства интернета вещей. "Рынок IoT-решений чрезвычайно разношерстный: производители руководствуются разными подходами к проектированию устройств и обеспечению их безопасности. Каждый вендор может придумывать собственные протоколы, если ему по какой-то причине не подходят такие общепринятые, как Bluetooth, например", - объясняет Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

Четвертая тенденция касается регулирования в сфере сертификации ИКТ-продуктов и услуг рынка IoT. Авторы исследования уверены, что регулирование процесса сертификации "умных" устройств исключительно со стороны государства может затормозить их развитие, поэтому при формировании правил и требований к системам интернета вещей более эффективным может оказаться привлечение к работе всех заинтересованных сторон - от национального регулятора до разработчиков и эксплуатирующих организаций.