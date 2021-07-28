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28.07.2021 23:28
Рубрика: В мире

ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19

Руководство ООН выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мьянме, прогнозируя, что в скором времени оттуда будет бесконтрольно распространяться COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Мьянма превращается в супер-распространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны..., это очень, очень опасно по всему спектру причин", - цитирует "Интерфакс" заявление спецдокладчика ООН по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса.

 Он указал, что точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме пока неизвестно, и напомнил, что Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

В мире Юго-Восточная Азия Мьянма (Бирма) Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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