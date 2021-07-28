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28.07.2021 09:41
Рубрика: Общество

Пациентам сообщат о нарушениях, допущенных при оказании им медпомощи

Текст: Ирина Невинная
Каждый пациент, застрахованный в системе ОМС, может по запросу получить информацию о нарушениях, допущенных в медицинской организации при оказании ему помощи. Приказ Минздрава, утвердивший такой порядок, вступил в силу с 1 июля 2021 года. Сейчас полную информацию о результатах проверки обязаны предоставить в страховой компании, а с 2022 года она будет отображаться и в личном кабинете на сайте Госуслуг. Во Всероссийском союзе страховщиков пояснили, как работает эта система.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пациенты часто сталкиваются с такими нарушениями, как необоснованные отказы в проведении диагностических исследований, взимание денежных средств за медицинскую помощь, входящую в программу госгарантий и оказываемую бесплатно. Также нередко не соблюдаются сроки при проведении сложной диагностики, при направлении больного на госпитализацию. Бывают и такие угрожающие здоровью больного случаи, когда ему назначают нерациональное. По новым правилам любой гражданин по запросу сможет получить информацию по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий оказанной ему медицинской помощи, - пояснили в ВСС.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Система обязательного медицинского страхования устроена таким образом, что работа больниц, поликлиник и других медорганизаций, работающих в системе ОМС, контролируется экспертами страховых компаний, - пояснил эксперт ВСС Сергей Шкитин. - Любой гражданин, застрахованный в системе ОМС, может узнать о нарушениях в оказании медицинской помощи, которые выявили эксперты. Для этого нужно обратиться в страховую компанию, а в случае подачи жалобы на доступность и качество медицинской помощи страховая компания при необходимости организует новую экспертизу и также сообщит о ее результатах застрахованному гражданину.

Независимая экспертиза - независимый внешний аудит медицинской помощи - это необходимый инструмент для финансовой мотивации медорганизаций к устранению нарушений, - отметил эксперт.

Работа медицинских учреждений - объемы, сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи - контролируется не только по запросу или жалобам пациентов, проходят и выборочные проверки на регулярной основе. Как пояснили в ВСС, на экспертный контроль попадает не менее 9% историй болезни в круглосуточном стационаре, но зачастую - гораздо больше.

"Естественно, пациент имеет право получить всю информацию о нарушениях, выявленных на экспертизе в его конкретном случае. Новый порядок информирования значительно упрощает эту процедуру. Пациенту достаточно письменно обратиться в свою страховую компанию, и ему будет предоставлена вся информация о нарушениях, выявленных в ходе экспертизы", - отметил Шкитин.

Получение информации важно и для того, чтобы человек мог в дальнейшем выбрать, в какой медорганизации ему лечиться. "Действительно, зачем получать лечение в поликлинике, в которой пациенту отказывают в назначении верного лечения, когда ее можно поменять?", - комментирует эксперт.

Страховые компании уже сейчас ежеквартально публикуют обобщенную информацию о выявленных нарушениях. Такая статистика будет агрегироваться как на региональном, так и на федеральном уровнях. Это называется общим информированием, оно осуществляется без привязки к персональным данным и врачебной тайне застрахованных граждан.

Фото: iStock
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- У гражданина должно быть право знать о нарушениях, допущенных медицинскими организациями при его лечении, и о том, какие меры были предприняты, чтобы таких нарушений более не допускалось, - считает глава координационного совета общественной организации "Движение против рака" Николай Дронов. - Это информирование важно не только для улучшения качества медицинской помощи, но также поможет в борьбе с так называемыми приписками, когда в карте больного или истории его болезни указывается фиктивная информация об оказанной медпомощи. Вот пациент входит в личный кабинет и видит там, что по документам он проходил диспансеризацию, какие-то анализы, а в реальности он в поликлинике последний раз был пять лет назад. Это уже серьезный повод обратиться в контролирующие органы - департамент здравоохранения, Росздравнадзор.

По мнению Шкитина, обращение в страховую компанию, которая выдала полис ОМС, может помочь справиться с нарушением быстро и эффективно. "Страховые компании обязаны отреагировать на вашу жалобу, провести экспертизу, по результатам которой могут быть выявлены нарушения. Практика показывает, что медицинские организации быстрее устраняют нарушения, когда пациентам помогают страховые представители", - отметил эксперт.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа системы медицинского страхования

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