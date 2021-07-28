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28.07.2021 04:12
Рубрика: В мире

Палестинец погиб при столкновениях с израильскими военными

В результате столкновений с израильскими военнослужащими в различных районах Западного берега один палестинец погиб, более 200 человек пострадали. Такие данные распространило агентство WAFA, ссылаясь на минздрав.

Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI
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Уточняется, что 41-летний палестинец был убит в ночь на среду в районе Бейта возле города Наблус. Еще более 200 палестинцев получили ранения резиновыми пулями, а также пострадали от удушения слезоточивым газом при столкновения с израильской армией в районах Тубас, Наблус и Дженин, пишет РИА Новости.

В последние два месяца в районах возле города Наблус почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и военнослужащими Израиля. С мая на вершине горы Сбейх в районе Бейта началось строительство небольшого еврейского поселения. Палестинцы выступают против строительства и конфискации палестинских земель в этом районе.

В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

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