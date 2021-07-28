Памфилова: В избирательной системе нет и не будет принудительной вакцинации

Вакцинация сотрудников избиркомов является добровольной, ЦИК работает методом убеждения, а не принуждения, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании комиссии в среду Элла Памфилова прокомментировала обращение одного из депутатов, который попросил Центризбирком не допустить принудительной вакцинации членов избирательных комиссий.

"У нас нет и не будет принудительной вакцинации, - ответила на это Элла Памфилова. - Есть рекомендация Роспотребнадзора, это понятно и объяснимо, что желательна стопроцентная вакцинация членов комиссий и наблюдателей. Однако это процесс добровольный. Административных и принудительных мер со стороны ЦИК России не будет", - сказала она.

По ее словам, в ЦИК работают методом убеждения и рассчитывают на ответственность самих граждан. "Наши организационные усилия направлены на то, чтобы большинство членов комиссий, у кого нет противопоказаний, прошли вакцинацию. Этот процесс идет, он динамичен", - отметила глава Центризбиркома.

По данным, которые привела Памфилова, число вакцинированных членов комиссий в ряде регионов приближается к 80%, почти все регионы преодолели рубеж в 30%.

"Это вопрос ответственности перед своими близкими, перед пожилыми людьми, перед избирателями", - подчеркнула она.