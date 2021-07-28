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28.07.2021 14:59
Рубрика: Власть

Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты

Текст: Татьяна Замахина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, продолжают ли в Кремле считать США партнером РФ в связи с политикой Вашингтона и, в частности, в связи с последними заявлениями американского лидера. Представитель Кремля ответил отрицательно, однако подчеркнул, что в РФ все же надеятся на диалог.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Напомним, что президент США Джо Байден, выступая перед разведсообществом США, заявил о вмешательстве России в предстоящие в Америке выборы в конгресс, а также назвал "настоящую проблему" российского лидера Владимира Путина (она, по его мнению, заключается в том, что экономика России ограничена ядерным оружием и нефтью).

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Кремле отреагировали на слова Байдена о "настоящей проблеме" Путина

"Вряд ли их можно назвать сейчас партнерами, - заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос на эту тему. - Скорее, это наши оппоненты или наши визави". Он констатировал, что на данный момент у РФ и США "нет никаких партнерских ни программ, ни отношений". В Кремле относятся к этому с сожалением, добавил пресс-секретарь, напомнив, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации двусторонних отношений.

"Отрадным пока является только тот факт, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием", - добавил Песков.

Он назвал положительным фактором то, что "сегодня в Женеве сидят наши эксперты, общаются по вопросам стратегической стабильности", происходят и другие контакты. "И мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга", - заявил представитель Кремля.

По мнению Пескова, нельзя сказать, что после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Москва и Вашингтон вступили в эру партнерства и союзничества. "Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", - призвал он журналистов, отвечая на вопрос на эту тему. Хоть переговоры и были конструктивными, "но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", добавил пресс-секретарь российского лидера.

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