Политические партии продолжают предвыборную подготовку

В среду три парламентские партии провели свои мероприятия. "Единая Россия" обсудила возможные варианты реформирования системы здравоохранения. В "Справедливой России - За правду" речь шла о проблеме вакцинации. В свою очередь КПРФ представила свою предвыборную программу.

"ЕР": нужен новый стандарт медпомощи

Новый стандарт первичной медпомощи, выплаты молодым специалистам на селе, реформирование системы ОМС - эти и другие предложения войдут в народную программу "Единой России", с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Вчера на площадке партии прошла сессия "Современное доступное здравоохранение", в которой приняли участие врачи, депутаты, представители правительства. Главный врач Городской клинической больницы N 40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России нужно разработать новый стандарт оказания первичной медицинской помощи, который должен быть построен на принципе пациентоцентричности. Он пояснил, что для этого потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). "Этот стандарт должен транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока", - сказал он.

Чтобы решить кадровую проблему в сфере здравоохранения, ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин предложил увеличить число бюджетных мест на дефицитные медицинские специальности. "Вузы должны научить специалиста владеть цифровыми компетенциями, понимать основы современных технических решений. Профориентированные школьники могли бы рассматриваться в качестве претендентов на должность помощника младшей медицинской сестры", - отметил он.

"СР - ЗП": Против принудительной вакцинации

Вакцинация граждан от коронавируса необходима, но это должно быть осознанное решение каждого, а не результат давления, считают в "Справедливой России - За правду". Вчера председатель партии Сергей Миронов и его единомышленники провели пресс-конференцию под слоганом: "Прививаться нужно, увольнять нельзя!". Наряду с пользой, которую приносит вакцинация, возникло множество противоречивых моментов, с которыми столкнулись сотрудники и работодатели. Появились вопросы о законности отстранения работников с точки зрения трудового права, обращают внимание в партии. Сергей Миронов рассказал, что сам сделал первую прививку "Спутником V" во вторник, а 17 августа пойдет делать вторую. "Это моя личная позиция, - подчеркнул политик. - Но если кто-то не хочет прививаться, то это его убеждение. И не надо над ними с дубиной стоять и заставлять всеми правдами и неправдами!" По мнению Миронова, главная причина, почему многие не хотят вакцинироваться, - это неверие властям, поскольку из-за противоречивых заявлений экспертов разной степени компетенции у людей "возникла каша в головах".

Сопредседатель партии Захар Прилепин напомнил о том, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал свою позицию о том, что принудительная вакцинация невозможна. "Видимо, сила инерции или еще какие-то необъяснимые силы столь велики, что некоторые граждане не способны отреагировать даже на слова президента", - добавил он. Проблема нарушения прав непривитых работников - только вершина айсберга, полагает другой сопредседатель "СР - ЗП", глава ее центрального совета Геннадий Семигин. Он отметил, что в предвыборной программе партии говорится о том, что расходы на здравоохранение должны составить минимум 7% от федерального бюджета.

КПРФ: "Десять шагов к власти народа"

В КПРФ призывают все другие политические силы страны к полноценному диалогу. На пресс-конференции руководители КПРФ представили предвыборную программу, которая получила название "Десять шагов к власти народа". "56 партий и движений соединились в общий и единый лево-патриотический блок. Наш главный тезис - за Россию справедливую, за социалистическую родину. И мы готовы вести дискуссию со своими оппонентами", - пообещал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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Первый шаг предвыборной программы КПРФ подразумевает национализацию стратегических отраслей экономики и системообразующих банков. Второй предполагает новую индустриализацию с удвоением инвестиций в развитие производств на основе новейших технологий, а третий - обеспечение продовольственной безопасности с инвестициями в агропромышленный комплекс не менее 10% от федерального бюджета. Четвертым предлагается задействовать финансы как инструмент развития экономики, а пятым - кардинально реформировать налоговую систему. Шестой шаг - контроль над ценами и выверенная тарифная политика, седьмой - создание "правительства народного доверия". Восьмой - воплощение девиза "Человек - центр политики государства", в том числе за счет удвоения размера минимальной оплаты труда и прожиточного минимума, девятый - укрепление национальной безопасности. Десятый шаг посвящен поддержке многонациональной российской культуры. Здесь одной из мер должна стать отмена НДС для детской и учебной литературы, убежден писатель и политический деятель Сергей Шаргунов. После этого, по его словам, "книга сразу станет на 30% дешевле".