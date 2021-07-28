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28.07.2021 21:35
Рубрика: Экономика

Правительство не поддержало предложение усилить наказание для коллекторов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для коллекторов за нарушение процедуры взыскания долга. Под предлагаемую статью коллекторы могли попасть за слишком частые звонки должнику или хамство ему в соцсетях.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Инициативу направил в правительство для отзыва один из депутатов. По его замыслу предполагалось ввести так называемую преюдицию: первый раз нарушителя наказывают по КоАП, второй раз уже заводят уголовное дело.

Фото: Сергей Михеев
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Такая система сегодня действует, например, в отношении злостных алиментщиков или пьяных водителей. Однако правительственные эксперты сочли аргументы инициаторов неубедительными.

Кстати, недавно вступил в силу закон, наделяющий приставов правом самостоятельно привлекать к ответственности банкиров и коллекторов за нарушения при взыскании долга. Проще говоря - за хамство по отношению к должникам. В тех же ситуациях, когда предусмотрена преюдиция, первое решение принимает суд. То есть он сначала наказывает по статье КоАП, а когда человек вновь нарушает, его уже судят по УК. Правило, по которому для возбуждения уголовного дела достаточно того, что когда-то человеку выписали штраф чиновники, многие эксперты считают недопустимым.

Сейчас выносить постановления о привлечении к ответственности будут руководители региональных управлений службы и их заместители. Если же коллекторы, которые фактически поменяются с должниками местами, будут несогласны с решением, у них есть право обжаловать его в суде.

Наказывать коллекторов и банкиров в рамках КоАП будет служба судебных приставов

Безусловное новшество: теперь под действие соответствующей нормы КоАП попали и банкиры. До того складывалась парадоксальная и неправильная ситуация. Если ночью должнику позвонит коллектор, то его накажут. Если же человека разбудит грубый банкир, жаловаться на него бесполезно. Поэтому в закон внесены изменения: теперь и банкиры отвечают рублем за неподобающее поведение при общении с должниками. Также недавно был принят закон, запрещающий коллекторам донимать родственников должника, соседей и всех, кто имеет к неплательщику какое-то отношение. Любое общение коллекторов и сотрудников банков с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников.

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