Правительство не поддержало предложение усилить наказание для коллекторов

Инициативу направил в правительство для отзыва один из депутатов. По его замыслу предполагалось ввести так называемую преюдицию: первый раз нарушителя наказывают по КоАП, второй раз уже заводят уголовное дело.
Такая система сегодня действует, например, в отношении злостных алиментщиков или пьяных водителей. Однако правительственные эксперты сочли аргументы инициаторов неубедительными.
Кстати, недавно вступил в силу закон, наделяющий приставов правом самостоятельно привлекать к ответственности банкиров и коллекторов за нарушения при взыскании долга. Проще говоря - за хамство по отношению к должникам. В тех же ситуациях, когда предусмотрена преюдиция, первое решение принимает суд. То есть он сначала наказывает по статье КоАП, а когда человек вновь нарушает, его уже судят по УК. Правило, по которому для возбуждения уголовного дела достаточно того, что когда-то человеку выписали штраф чиновники, многие эксперты считают недопустимым.
Сейчас выносить постановления о привлечении к ответственности будут руководители региональных управлений службы и их заместители. Если же коллекторы, которые фактически поменяются с должниками местами, будут несогласны с решением, у них есть право обжаловать его в суде.
Безусловное новшество: теперь под действие соответствующей нормы КоАП попали и банкиры. До того складывалась парадоксальная и неправильная ситуация. Если ночью должнику позвонит коллектор, то его накажут. Если же человека разбудит грубый банкир, жаловаться на него бесполезно. Поэтому в закон внесены изменения: теперь и банкиры отвечают рублем за неподобающее поведение при общении с должниками. Также недавно был принят закон, запрещающий коллекторам донимать родственников должника, соседей и всех, кто имеет к неплательщику какое-то отношение. Любое общение коллекторов и сотрудников банков с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников.