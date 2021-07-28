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28.07.2021 21:20
Рубрика: Общество

Предлагается усилить требования к птичьим рынкам и зоомагазинам

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление специальных требований к зоомагазинам и птичьим рынкам. Цель - защитить чьих-то будущих любимцев от мук в неподобающих условиях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, животные, которых продают в зоомагазинах или на птичьих рынках, часто болеют опасными заболеваниями, которые могут передаваться человеку. В такой ситуации страдают не только звери и птицы, но и люди.

Черепахи заразили сотрудницу зоомагазина грибком ногтей

"Принося домой больное животное, человек должен понимать, что, возможно, животное-инвалид, а лечить придется еще и членов своей семьи", - подчеркнул он. Как правило, в зоомагазинах и на птичьих рынках нет возможности выгула, оказания ветеринарной помощи. "Нет и режима дня, питания, температурного режима, проветривания, социального общения - вообще ничего нет, - продолжает Владимир Бурматов. - Конечно, в таких условиях животные тяжело болеют и погибают".

Проект предусматривает, что зоомагазины и птичьи рынки должны будут соответствовать правилам, которые пропишут для них власти.

"Законопроект необходимо дорабатывать и обязательно прописать, каких именно видов животных он коснется, - полагает член комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде Наталия Растегаева. - Разумеется, кошек и собак необходимо покупать у ответственных заводчиков, с возможностью знакомства с родителями своего будущего питомца, с условиями содержания, от которых зависит здоровье щенка или котенка, с документами, подтверждающими происхождение будущего питомца. А также с практическими рекомендациями заводчика по воспитанию, кормлению и прочее".

По ее словам, продажа котят и щенков в зоомагазинах, кроме нарушения зоогигиенических требований при продаже в зоомагазине, влечет за собой нарушение такого важного этапа, как этап социализации. Для того чтобы собака или кошка запечатлели человека как социального партнера, им необходим контакт с ним.

"Кроме этого, содержание собак и кошек в условиях зоомагазина не соответствует ни ветеринарным, ни зоогигиеническим требованиям", - говорит она.

Но в случае запрета продажи абсолютно всех животных зоомагазин превратится в обычный продуктовый супермаркет для животных и потеряет свое очарование.

"Плюс становится непонятно, где и как покупать тех же хомячков или попугаев, так как обычно посещение питомников посторонними людьми не приветствуется ответственными заводчиками. Поскольку поток людей с улицы может принести в питомник различные заболевания, от которых может пострадать все поголовье, например орнитоз", - считает член АЮР. При соблюдении продавцом специфичных требований к содержанию и кормлению, cкажем рыбок или крыс, опасности для их жизни и здоровья нет, полагает эксперт.

Общество Экология Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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