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28.07.2021 16:43
Рубрика: В мире

Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что США "испортили ситуацию в Афганистане", когда пытались найти военное решение проблемы. Такое мнение он высказал 28 июля в эфире американского телеканала PBS.

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По словам Имрана Хана, "американцы пытались найти несуществующее военное решение в Афганистане". "А таких людей, как я, которые знают историю Афганистана и повторяют, что военного решения нет, называли антиамериканскими, даже дали мне прозвище "Талибан Хан"... И когда они, наконец, решили, что военного решения нет, то ушли, хотя Вашингтон должен был искать политическое решение еще в то время, когда 150 тысяч военнослужащих НАТО находились в Афганистане".

Также Хан отметил, что он не знает, какова была цель США в Афганистане, "создание афганской нации, демократия или права женщин", но "то, как они это делали, не могло стать решением афганского кризиса".

По словам пакистанского премьера, "как только США сократили численность войск и назвали дату выхода из Афганистана, талибы решили, что они победили". И теперь, по его мнению, будет куда сложнее договариваться с ними о компромиссе или политическом решении кризиса.

Хан полагает, что хорошим исходом в нынешней ситуации, когда талибы в Афганистане ведут наступление на правительственные войска, станет формирование в Кабуле инклюзивного правительства с участием всех сторон, включая талибов, а худшим - затяжная гражданская война. Второй вариант грозит Пакистану притоком новых беженцев (уже сейчас на территории Пакистана есть несколько лагерей для беженцев из соседней страны вместимостью от 100 до 500 тысяч человек), между тем экономика этой страны не столь сильна, чтобы справиться с данной проблемой без ущерба для себя. Кроме того, в Пакистане живут пуштунские племена (один из главных этносов Афганистана, запрещенный в РФ "Талибан" также состоит из пуштунов), и в случае затяжного военного кризиса пакистанские пуштуны тоже окажутся втянуты в это.

Кроме того, Хан высказался против американских военных баз на территории Пакистана.

"Когда Пакистан присоединился к США в войне против терроризма после 11 сентября 2001 года, то потерял 70 тысяч своих граждан и 150 миллиардов долларов, атаки смертников разрушили туризм и сильно ударили по бизнесу, - напомнил Хан. - Теперь, если в Афганистане продолжится конфликт, а у нас будут базы США, то мы снова станем мишенью".

Пока же Пакистан разрабатывает собственные меры безопасности. В частности, глава МВД Пакистана Шейх Рашид заявил, что к 14 августа должна быть завершена установка забора на границе с Афганистаном. Кроме того, Исламабад намерен разобраться с иностранцами, живущими в Пакистане на протяжении многих лет с просроченными визами. По словам министра, все они должны обновить свои визы или покинуть Пакистан до 14 августа.

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