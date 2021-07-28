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28.07.2021 09:59
Рубрика: Культура

Премия "Болдинская осень" объявила длинный список

Текст: Людмила Прохорова

Опубликован длинный список обновленной премии для молодых авторов до 37 лет "Болдинская осень". В каждую из трех номинаций - "Проза", "Поэзия", "Литературная критика" - вошли по 15 имен.

Фото: Фото Юлии Архангельской / Из личного архива Дмитрия Шеварова
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Среди них - лауреаты премии "Лицей" Александра Шалашова и Ислам Ханипаев, финалисты "Лицея" Тимур Валитов и Евгения Баранова, лауреат российско-итальянской премии "Радуга" за 2021 год Артемий Леонтьев, а также редактор портала ГодЛитературы.РФ Андрей Мягков (за критические очерки) и автор этого же портала Иван Родионов (за статью о премии "Национальный бестселлер"). Подробный список можно найти по ссылке.

В этом году премия стала всероссийской, а также увеличила общий призовой фонд - теперь он составляет 2 850 000 рублей. Авторы, удостоенные премии, получат дипломы и денежные призы до 800 000 рублей. Также будут присуждаться поощрительные премии в размере 50 000 рублей участникам коротких списков.

Всего на премию в нынешнем сезоне было направлено более 200 произведений. Их отсматривал экспертный совет из 15 поэтов, писателей и литературных критиков.

Работы, которые вошли в длинные списки, будут оценивать члены жюри премии. Авторов-полуфиналистов 6-8 августа пригласят на Слет молодых литераторов в село Большое Болдино, где члены жюри будут обсуждать с каждым конкурсные произведения.

Короткие списки будут объявлены 30 августа, в них войдут по семь финалистов в каждой номинации.

Литературная премия "Болдинская осень" существует с 2007 года. Ее организатор - Министерство культуры Нижегородской области. До этого года премия была творческим конкурсом регионального масштаба, который проводился раз в два года. За 12 лет существования премии ее лауреатами стали 18 человек.

Председатель жюри премии в 2021 году - писатель, преподаватель, автор "Тотального диктанта - 2020" Андрей Геласимов. Также среди экспертов ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, победитель премии "Национальный бестселлер - 2021" Александр Пелевин, главный редактор литературного журнала "Нижний Новгород" Олег Рябов, главный редактор литературного журнала "Юность" Сергей Шаргунов и другие.

Культура Литература

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