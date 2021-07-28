Президенты РФ и Словении договорились учредить день дружбы двух стран

В последнюю субботу июля будет отмечаться День российско-словенской дружбы. О его учреждении договорились президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор.

Как сообщает пресс-служба Кремля, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора лидеров.

"Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ "за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями".

Отметим, что Русская часовня - это деревянная православная церковь, построенная в Словении на перевале Вршич российскими военнопленными в годы Первой мировой войны в память о погибших товарищах. Она посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии.