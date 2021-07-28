Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС

Специалисты группы управления полетом многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в подмосковном ЦУПе провели финальный корректирующий маневр модуля, запущенного с космодрома Байконур неделю назад.

Согласно телеметрической информации, двигатели модуля отработали штатно. Новые коррекции орбиты перед стыковкой "Науки" с российским сегментом МКС проводить не планируется, сообщает Роскосмос. Стыковка запланирована в 16:26 мск 29 июля. Прямая трансляция причаливания и стыковки начнется на сайте госкорпорации "Роскосмос" и на страницах в социальных сетях "Роскосмоса" с 15:40 мск.

"Наука" - многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. С вводом его в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительные рабочие места и объемы для хранения грузов, размещения аппаратуры, еще одну каюту и туалет.