Новости

Росстат: Реальные доходы россиян впервые с начала пандемии выросли 22:11
Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС 21:59
Педро Кастильо вступил в должность президента Перу 21:51
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВС Украины 21:51
ВОЗ предостерегла от дополнительных доз вакцин от коронавируса 21:29
Российские поликлиники оформят в едином стиле 21:20
За сутки 112 военнослужащих вылечились от коронавируса 21:19
Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели 20:03
Рябков: Консультации в Женеве показали потенциал для сближения позиций с США 19:49
Минстрой разрабатывает меры поддержки индивидуального строительства жилья 19:39
В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян 19:25
МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян 19:10
В России зафиксирован рост промышленного производства 19:01
Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства 18:55
Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей 18:45
РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 18:45
Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку 18:44
Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи 18:42
В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию 18:40
МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 21:59
Рубрика: Общество

Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС

Текст: Наталия Ячменникова

Специалисты группы управления полетом многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в подмосковном ЦУПе провели финальный корректирующий маневр модуля, запущенного с космодрома Байконур неделю назад.

Фото: AFP/Graeme Jennings
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука"

Согласно телеметрической информации, двигатели модуля отработали штатно. Новые коррекции орбиты перед стыковкой "Науки" с российским сегментом МКС проводить не планируется, сообщает Роскосмос. Стыковка запланирована в 16:26 мск 29 июля. Прямая трансляция причаливания и стыковки начнется на сайте госкорпорации "Роскосмос" и на страницах в социальных сетях "Роскосмоса" с 15:40 мск.

"Наука" - многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. С вводом его в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительные рабочие места и объемы для хранения грузов, размещения аппаратуры, еще одну каюту и туалет.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел