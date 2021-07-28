Отечественной промышленности, которая переживает четвертую промышленную революцию, остро требуются современные кадры, владеющие цифровыми компетенциями, аддитивными технологиями, умением постоянно учиться и овладевать новыми возможностями.

Задачам воспитания и закрепления таких работников был посвящен "круглый стол" "Кадры - драйвер развития промышленных предприятий. Как выиграть конкуренцию и удержать лучшие кадры?", который провел ПСБ в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС).

Его участники обсудили вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК и авиапромышленной отрасли, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливой молодежи, новые подходы к программам кадровой трансформации предприятий - лидеров отрасли и многие другие темы.

В дискуссии приняли участие представители ПСБ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального кадрового центра ОПК, а также топ-менеджеры ГК "Ростех", Гос­корпорации "Роскосмос" и др.

Для ключевых кадров, работающих в сфере ОПК и авиапрома, а особенно для молодежи, важны не только комфортные условия труда, но и решение социально-бытовых вопросов, в первую очередь - обеспеченность жильем, отметили участники "круглого стола".

"В российском авиапроме заняты тысячи людей, в том числе молодые специалисты, инженеры, конструкторы и разработчики, - подчеркнул старший вице-президент - глава дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц. - Развитие человеческого потенциала и создание достойных и конкурентных условий труда для них в конечном итоге играет определяющую роль в обеспечении технологического лидерства России в настоящем и будущем. ПСБ как опорный банк ОПК России развивает удобные финансовые сервисы и предлагает комплексные решения по ипотечным программам. Разработка банковских продуктов, ориентированных на потребности сотрудников этих отраслей, позволила нам в 1,7 раза увеличить численность зарплатных клиентов в сегменте ОПК за последний год".

Развитие совместных льготных ипотечных программ за счет субсидий государства или работодателя может стать эффективным инструментом удержания и долгосрочной мотивации работников, уверен вице-президент ПСБ - директор департамента по работе с предприятиями ОПК Александр Рохмин.

"Сегодня ПСБ имеет в своем активе ряд успешно реализованных примеров такого сотрудничества с работодателями, - сообщил он. - В частности, в рамках соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ и рядом предприятий ОПК сотрудникам министерства и предприятий стали доступны ипотечные программы по льготной ставке. Благодаря этим программам более тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия". Помимо этого, ПСБ разработал программы дополнительного финансового стимулирования работников, включающие ипотечные кредиты без первоначального взноса или субсидирование части ежемесячного ипотечного платежа за счет средств работодателя.

"Льготная ипотека способна стать инструментом долгосрочной мотивации и поддержки специалистов, выполняющих стратегически важные для страны задачи", - заключил Александр Рохмин.