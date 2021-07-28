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28.07.2021 15:33
Рубрика: Власть

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым наличие в РФ школ, находящихся в аварийном состоянии.

Родители смогут получить "школьные" выплаты на детей уже со 2 августа

На совещании по подготовке к учебному году глава государства напомнил об указе, согласно которому необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года.

"У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тысяч, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента - немного, но, тем не менее, недопустимо - школ находятся в аварийном состоянии", - сказал глава государства.

В связи с этим Путин призвал пересмотреть планы Минпросвещения по ремонту школ. Для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок - до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500, отметил президент.

Власть Работа власти Общество Образование Президент

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