ПВО Сирии сбили из зенитного комплекса "Панцирь-С" беспилотник боевиков

В Сирии в очередной раз подтвердили боевую эффективность выпускаемые российскими предприятиями средства ПВО. В среду вечером заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о точном ударе, который расчеты местной армии нанесли по беспилотнику из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

"Вечером 27 июля сирийскими средствами противовоздушной обороны был выявлен беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб, - рассказал на брифинге контр-адмирал. - Над территорией провинции Хама беспилотный летательный аппарат боевиков был уничтожен дежурными силами сирийских ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства "Панцирь-С".

Надо сказать, что это оружие успело зарекомендовать себя как достаточно эффективное средство борьбы с воздушными целями. Комплекс вооружен 12 ракетами 57Э6М - Е и 1400 снарядами к этим установкам. Кроме того, на нем стоит пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой арсенал позволяет при любой погоде днем уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и на высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" подтвердил в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью "Панцирей" российские военные успешно отбили десятки атак разведывательных и ударных беспилотников террористов.

Кроме того, расчеты этого комплекса неоднократно поражали в Сирии различные ракеты. Характерно, что данный факт подтверждают даже американские эксперты. А выходящий в США журнал National Interest несколько лет назад назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале написали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. Далее следовал вывод - эта способность имеет решающее значение сегодня, во времена распространения ракетного оружия.