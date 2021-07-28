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28.07.2021 03:03
Рубрика: Экономика

Cтолица продолжает формировать комфортную городскую среду

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8519)
В течение всего этого года в Москве продолжится программа благоустройства городских пространств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход комплексных работ по развитию и формированию городской среды в Пресненском районе.

"В прошлом году мы остановили работы из-за пандемии коронавируса, - напомнил глава города. - Многие люди тогда находились дома, и им было бы некомфортно, если бы под окнами их квартир шли работы. Сейчас мы их возобновили - в новых парках, скверах, на набережных. Благоустройство Москвы будет продолжаться и дальше". Знаковые места Пресненского района- Краснопресненская набережная, площади станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская" были благоустроены еще в прежние годы. Теперь же очередь дошла до главной улицы района - Красной Пресни и ее продолжения - Звенигородского шоссе. На Красной Пресне находится много точек притяжения как для москвичей, так и для туристов. Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских... В этом сезоне на улицу вернутся деревья и газоны, исчезнувшие с нее много десятилетий назад. А вдоль южной стороны (нечетной) будет создан прогулочный маршрут, отделенный от проезжей части зеленой аллеей из лип, рябин и кленов с площадками для отдыха. На углу Красной Пресни с Трехгорным Валом разобьют уютную видовую зону также с местами отдыха, в которых комфортно будут чувствовать себя как жители района, так и люди, работающие здесь. Зеленые посадки продолжатся и дальше - на головном участке Звенигородского шоссе - от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца - сейчас их явно не хватает. Свежими красками заиграет и парк Декабрьского восстания, созданный сто лет тому назад.

До конца года обустроят 20 общественных пространств

Отметив, что сейчас уже выполнено 60 процентов намеченных работ, мэр оценил их темпы: "Раньше на благоустройство такого масштаба нам требовалось два года, а сейчас хватает нескольких месяцев". В целом по Москве до конца текущего года будет обустроено 20 общественных пространств, а так же 110 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. Самые масштабные из них - набережные острова Балчуг - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская, а также прилегающие к ним улицы Садовническая, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки.

Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы
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