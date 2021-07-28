Эксперты рассказали, как будет обеспечена чистота тестового онлайн-голосования

В Москве началась подготовка к тестированию электронного голосования 29-30 июля. Для этого была проведена процедура разделения так называемого ключа шифрования - набора данных для просмотра результатов плебисцита.

Чтобы узнать результаты тестового голосования, нужно соединить две части программного кода на одном компьютере. Одна из частей и называется ключом шифрования. Его записали на несколько флешек и раздали представителям Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политических партий и общественных организаций.

"Процедура нужна, чтобы соблюсти тайну голосования, сформируем пару ключей: ключ шифрования и ключ расшифрования, которые обеспечат процесс", - заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В тестовом электронном голосовании смогут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на mos.ru.Голосование будет открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.