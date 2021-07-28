Инвалидам в Москве бесплатно предоставят 19 тренировочных квартир

Город решил выделить 19 квартир для выпускников психоневрологических интернатов, где им предстоит подготовиться к самостоятельной жизни. Абсолютно бесплатно эти квартиры получат социально ориентированные некоммерческие организации, которым и доверят реабилитацию и социализацию этих людей с тем, чтобы в будущем они смогли переехать в собственное жилье.

То, что для обычного взрослого человека норма, для воспитанников интернатов часто кажется непреодолимой сложностью. Ведь многие из них в свои в 30 и даже 40 лет ни разу не готовили обед, не знают, как включить стиральную машину и управляться с пылесосом. Всю жизнь за них это делали родственники, а у кого их нет - сотрудники интернатов. "Мы запускаем отбор НКО, среди которых надеемся увидеть организации с авторскими методиками. Победителям отбора передадим 19 квартир", - рассказала о старте проекта заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Настоящими тренировочными полигонами станут шесть пятикомнатных квартир площадью свыше 117 "квадратов", семь трешек почти по 80 кв. м, две просторные двухкомнатные квартиры (68 кв. м) и четыре однушки по 54 кв. м. Большинство квартир находятся на северо-востоке города. Некоммерческие организации смогут сделать в них ремонт, обставить мебелью и оборудованием. "Благодаря сотрудничеству города и НКО молодые люди смогут выйти из соцучреждения, жить в комфортных условиях и стать самостоятельными активными горожанами", - считает эксперт конкурса, председатель правления Региональной общественной организации "Яблочко" Елена Златогуре. Она подчеркивает, что у многих инвалидов появится дом, о котором они давно мечтали, но в начале этого пути речь идет о сопровождаемом проживании - частичном или полном наблюдении сотрудниками НКО. Всего в проекте смогут принять участие около 60 человек.

Прием заявок продлится с 1 по 15 августа

Экспертная комиссия ждет, что среди заявок появятся инициативы, похожие на проект РОО "Яблочко". Город передал этой организации четырехэтажное здание на Кирпичной, 18, стр. 1, в 2018 году. В нем девять пятикомнатных квартир, в которых живут люди с ментальными особенностями от 18 до 45 лет. "Через 30 дней участники проекта возвращаются в семью или интернат повзрослевшими и способными позаботиться о себе дома, несмотря на диагноз", - рассказала Златогуре. По ее словам, с начала открытия в тренировочных квартирах проведено уже около 900 индивидуальных курсов.

Заявки на участие в отборе могут подать социально ориентированные НКО, зарегистрированные в качестве юрлица в Москве не менее трех лет, без задолженностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Прием заявок продлится с 1 по 15 августа. Осенью город заключит с победителями договоры безвозмездной аренды.