Несовершеннолетний на Mercedes спровоцировал ДТП с автобусом в Зеленограде

В среду, 28 июля, в центре Зеленограда попали в ДТП иномарка и городской автобус. Один пассажир автобуса пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным департамента, авария произошла около 9:30 на проспекте Генерала Алексеева,118. По предварительным данным, за рулем Mercedes был несовершеннолетний водитель. Он не уступил дорогу городскому автобусу, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшего в аварии пассажира городского транспорта госпитализировали. Как сообщает ведомство, в настоящее время затора на дороге нет. Специалисты автоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.