Петр Толстой поддержал назначение Светланы Разворотневой советником мэра Москвы по вопросам ЖКХ

Секретарь МГРО партии "Единая Россия" Петр Толстой прокомментировал назначение общественницы Светланы Разворотневой советником мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

"Общественный советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ - это очень ответственная должность, требующая полного погружения в проблемы москвичей, - сказал он. - Я Светлану Викторовну знаю по совместной деятельности в Общественной палате РФ, она ведущий в стране эксперт в ЖКХ, и те вопросы, которые сейчас беспокоят жителей Москвы, она поможет решить, будучи проводником чаяний людей к исполнительной власти. Очень важен прямой контакт с мэром Москвы Сергеем Собяниным на эти темы, потому что есть ряд проблем - возможно, кому-то они кажутся незначительными - но это повседневная жизнь людей. Уверен, что Светлана Викторовна с успехом их решит".