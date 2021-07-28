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28.07.2021 23:23
Рубрика: Власть

По наплавному мосту переправили целую батарею стратегических комплексов

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
В среду, 28 июля, на специальных учениях во Владимирской области инженерные войска провели уникальную операцию, место которой - в Книге рекордов Гиннесса.
Пусковую установку "Ярса" переправили через Оку на специально Акцент собранном 360-тонном пароме. Фото: Министерство обороны РФ Пусковую установку "Ярса" переправили через Оку на специально Акцент собранном 360-тонном пароме. Фото: Министерство обороны РФ
Пусковую установку "Ярса" переправили через Оку на специально Акцент собранном 360-тонном пароме. Фото: Министерство обороны РФ

Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины. Эта переправа грузоподъемностью 120 тонн обеспечила переброску через Оку большого количества людей и крупногабаритной техники. Причем интенсивность движения по временному мосту оказалась в два раза выше нормативной.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
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Дело в том, что уникальная понтонная переправа позволила пускать потоки военных машин одновременно в попутных направлениях и не останавливать движение при волнении реки до 3 баллов.

По замыслу операции, вражеские диверсанты уничтожали автомобильный и железнодорожный мосты неподалеку от полевых позиций ракетного дивизиона. Дублирующих переправ, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало. Словом, была создана сложная обстановка, которая потребовала применения понтонных подразделений.

Особенность этого учения заключалась еще и в том, что по наведенному мосту надо было перебросить через Оку батарею мобильного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковской дивизии РВСН. Четыре года назад в Ивановской области колонну крупногабаритной техники, в составе которой была 100-тонная восьмиосная автономная пусковая установка "Ярса", успешно переправили через реку Нерль.

По наведенному через Оку мосту надо было перебросить батарею мобильного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковской дивизии РВСН

Но то была одна пусковая, да и ширина форсируемых участков не превышала 50 метров. А тут - целая батарея "Ярсов" и преграда солидная - известная на всю Россию Ока.

Она, к слову, ракетчикам хорошо знакома. В 2015 году в качестве эксперимента через эту реку одну пусковую установку с помощью специальных понтонных паромов на другой берег переправили. Но тут, повторимся, целая батарея "Ярсов".

Фото: ПАО Роствертол
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Военные инженеры и с такой задачей справились. С помощью современного понтонного парка ПП-2005М они собрали 360-тонный паром из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев. На эту конструкцию и поместили пусковую установку "Ярса". А другие агрегаты батареи, в том числе машину обеспечения боевого дежурства, переправили на левый берег Оки, преодолев более 500 метров водной поверхности с помощью наплавного моста.

Технику на учении использовали многократно. Понтонные подразделения оборудовали на Оке практически все виды переправ: мостовые - применив понтонные парки ПП-2005, десантную - с применением системы ПТС-2, паромные - с помощью ПММ-2М. А потом военная полиция обеспечила безопасность мостов, впервые действуя против диверсантов условного противника с современных катеров и моторных лодкок.

В Минобороны России уточнили, что к инженерным учениям привлекли более 8 тысяч солдат и офицеров и около 1500 единиц военной техники. Руководит этими маневрами начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

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