По наплавному мосту переправили целую батарею стратегических комплексов

Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины. Эта переправа грузоподъемностью 120 тонн обеспечила переброску через Оку большого количества людей и крупногабаритной техники. Причем интенсивность движения по временному мосту оказалась в два раза выше нормативной.
Дело в том, что уникальная понтонная переправа позволила пускать потоки военных машин одновременно в попутных направлениях и не останавливать движение при волнении реки до 3 баллов.
По замыслу операции, вражеские диверсанты уничтожали автомобильный и железнодорожный мосты неподалеку от полевых позиций ракетного дивизиона. Дублирующих переправ, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало. Словом, была создана сложная обстановка, которая потребовала применения понтонных подразделений.
Особенность этого учения заключалась еще и в том, что по наведенному мосту надо было перебросить через Оку батарею мобильного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковской дивизии РВСН. Четыре года назад в Ивановской области колонну крупногабаритной техники, в составе которой была 100-тонная восьмиосная автономная пусковая установка "Ярса", успешно переправили через реку Нерль.
Но то была одна пусковая, да и ширина форсируемых участков не превышала 50 метров. А тут - целая батарея "Ярсов" и преграда солидная - известная на всю Россию Ока.
Она, к слову, ракетчикам хорошо знакома. В 2015 году в качестве эксперимента через эту реку одну пусковую установку с помощью специальных понтонных паромов на другой берег переправили. Но тут, повторимся, целая батарея "Ярсов".
Военные инженеры и с такой задачей справились. С помощью современного понтонного парка ПП-2005М они собрали 360-тонный паром из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев. На эту конструкцию и поместили пусковую установку "Ярса". А другие агрегаты батареи, в том числе машину обеспечения боевого дежурства, переправили на левый берег Оки, преодолев более 500 метров водной поверхности с помощью наплавного моста.
Технику на учении использовали многократно. Понтонные подразделения оборудовали на Оке практически все виды переправ: мостовые - применив понтонные парки ПП-2005, десантную - с применением системы ПТС-2, паромные - с помощью ПММ-2М. А потом военная полиция обеспечила безопасность мостов, впервые действуя против диверсантов условного противника с современных катеров и моторных лодкок.
В Минобороны России уточнили, что к инженерным учениям привлекли более 8 тысяч солдат и офицеров и около 1500 единиц военной техники. Руководит этими маневрами начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.