Под Калугой 89-летняя блокадница более 20 лет живет без гражданства

Она родилась в Ленинграде, пережила блокаду и не любит нытиков, но в День Победы плачет у телевизора. Людмиле Викторовне Минкиной 89 лет, сейчас она живет в поселке Сосенский Калужской области на съемной квартире вместе с внуком. Она не получает ни пенсии, ни пособий, и даже скорая помощь к ней не едет - у нее нет медицинского полиса. Людмила Викторовна - человек без гражданства. Из документов, удостоверяющих личность, лишь паспорт гражданина СССР. Она пыталась получить российский паспорт, но из-за бюрократических препон ей было в этом отказано. "Российская газета" помогла блокаднице получить официальный статус. Сейчас сотрудниками подразделения по вопросам миграции МО МВД России "Козельский" составлена "дорожная карта" получения ею российского гражданства.

Людмила Викторовна Минкина никак не ожидала, что де-юре станет чужой у себя на родине. Фото: Виталий Верескун, газета "Козельск"

"Чуть не съели меня, заманивая конфетой"

Когда началась война, Людмиле шел 10-й год. Ленинград, блокада, детство кончилось. Еда растаяла вместе с надеждами на скорое завершение войны. "Нас, детей, во дворе нашего дома было очень много. Как воробьиные стайки - то там, то тут. Как началась война - все обезлюдело: кто-то умер, кто-то эвакуировался. Мы с семьей остались в Ленинграде", - вспоминает Людмила Викторовна. "Врезалось в память навсегда: вздутые трупы, люди, которые еле передвигались. Стоит человек, а на лице растет мох зеленый. Траву грызли зубами, до корней, - рассказывает она о своем блокадном детстве. -Было и такое: чуть не съели меня, заманивая конфетой".

Семью Люды от голодной смерти спас столярный клей, который остался с довоенных запасов у бабушки. И ремни. Ее мама шила портупеи в здании церкви на Смоленском кладбище. "Приносила обрезки от портупей - они из свиной кожи - бабушка их вымачивала, потом мелко-мелко резали, добавляли клей, варили, и получался такой холодец". Его вкус, как и вкус блокадного хлеба, Людмила Викторовна запомнила навсегда.

Так они и ждали Победы: Люда, ее младший брат, мама, бабушка и мамины брат с сестрой со своими супругами.

После войны

Мама сказала: "Умру, только дождавшись нашей победы!" Из-за плохого питания она заболела туберкулезом. Вскоре после 9 мая 1945 года мама умерла. Потом пришло подтверждение, что отца-танкиста можно не ждать - погиб. Через пять лет умерла бабушка. Люду приютила тетка. Но вскоре выгнала.

Кем только не пришлось работать Людмиле в своей жизни: и швея, и прялка, ткачиха, официантка, нянечка, доярка, свинарка... И счастье было - вышла замуж, родились детки.

В 1978 году она, супруг и трое детей переехали в Грузию. Жили в Аджарии. На огороде, говорит, был такой урожай, что все соседи ахали.

Детей она принципиально не отдавала в грузинскую школу - не хотела, чтобы забыли русский язык. Поэтому их отдали в интернат - там в программе был русский.

Развал СССР

Они так и не успели привыкнуть к счастью. В 1990-х Грузия отделилась от России. В Аджарии живут мусульмане, они встали на защиту русских, когда начались погромы. "А грузины к нам врывались в квартиру, кричали: "Русские, убирайтесь к себе домой!" - вспоминает то страшное время Людмила Викторовна. Несколько раз они по связанным простыням спускались через окно и убегали в чайные поля прятаться. Муж, жена и их дети стали заложниками в собственной квартире.

Вот как раз тогда и берет начало история, из-за которой Людмиле Викторовне не дают российский паспорт. В то время хлеб выдавали только тем, у кого был в паспорте грузинский штамп. Чтобы не голодать, Людмила Викторовна согласилась его поставить. Тем более что женщину уверяли: это простая формальность. Эта "формальность" аукается до сих пор.

Положение русских в Грузии ухудшалось с каждым днем, пришлось срочно уезжать в Россию с детьми. Муж остался. На родине Минкина поселились в Химках у старшего сына в общежитии.

Та самая отметка в паспорте, из-за которой весь сыр-бор... Фото: Виталий Верескун, газета "Козельск"

Без бумажки

С переездом в Россию проблемы не кончились. Поначалу в местном УФМС ей сказали, что получить российский паспорт она может - по всем документам она русская, блокадница. Ей позвонили 8 мая, попросили прийти в миграционный отдел. Людмила Минкина, решив, что это хороший подарок в празднику, обрадовалась. Но позвали лишь для того, чтобы официально отказать в замене советского паспорта на российский. Причина - тот самый штемпель на грузинском языке.

В посольстве Грузии, куда обратились за справкой, предложили вернуться обратно, пожить пять лет, получить полноценное грузинское гражданство, и тогда ей назначат пенсию. Возвращаться после всего пережитого не захотели. А теперь уж и некуда - муж умер.

Сейчас Людмила Викторовна Минкина живет в небольшом поселке Сосенский Калужской области - приехала ближе к родне. Здесь живет один из сыновей, он оплачивает квартиру, в которой живут мама и племянник Андрей, помогает деньгами. Дочь Людмилы Викторовны, мама Андрея, живет с мужем в Тверской области. Она получила вид на жительство, есть надежда и на российское гражданство. Сам внук тоже без паспорта, он окончил в Сосенском школу, учился в колледже. Но диплом, как рассказал "РГ", не получил. "Понял, что никак не успеваю с паспортом, и решил зарабатывать", - пояснил он.

По словам родных, они около 20 лет ждали подтверждения, что мама не гражданка Грузии. "УФМС отправляет в посольство Грузии, те справок не дают, УФМС настаивает и отправляет обратно.

Новый поворот

На запрос "РГ" в управлении по вопросам миграции УМВД по Калужской области ответили, что никаких обращений от Людмилы Викторовны Минкиной ни в одном из калужских подразделений не было. Действительно, как пояснила сама блокадница, она обращалась, еще когда жила в Химках.

"РГ" передала в управление по миграционным вопросам контактные телефоны и нынешний адрес "нелегалки". Надо отдать должное сотрудникам миграционной службы, они связались с нашей героиней в тот же день. Договорились о встрече в Козельске - в областной центр ей ехать тяжело. Но у женщины подскочило давление, все же 89 лет не шутка. Не дожидаясь, когда бабушка поправится, специалисты по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России "Козельский" сами приехали к ней в Сосенский.

- Мы их привезли, они посмотрели бабушкины документы. Почти сразу же оформили регистрацию. В понедельник (19 июля) мы возили бабушку в Калугу в поликлинику - надо было сдать анализы. Как нам сказали, результаты исследований придут сразу в миграцию, через три месяца бабушке оформят медицинский сертификат. Нам сказали, что российское гражданство у нее наконец будет, - пояснил "РГ" внук Андрей.

Официальный комментарий

"Сотрудниками подразделения по вопросам миграции МО МВД России "Козельский" был осуществлен выход по месту жительства заявительницы с целью проведения процедуры установления личности гражданки. Женщина была поставлена на миграционный учет, а также у нее были приняты документы на временное убежище на территории Российской Федерации.

В дальнейшем планируется документировать ее разрешением на временное проживание на территории Российской Федерации и впоследствии принять у нее документы на гражданство Российской Федерации".

Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области