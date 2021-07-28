Под Калугой 89-летняя блокадница более 20 лет живет без гражданства

"Чуть не съели меня, заманивая конфетой"
Когда началась война, Людмиле шел 10-й год. Ленинград, блокада, детство кончилось. Еда растаяла вместе с надеждами на скорое завершение войны. "Нас, детей, во дворе нашего дома было очень много. Как воробьиные стайки - то там, то тут. Как началась война - все обезлюдело: кто-то умер, кто-то эвакуировался. Мы с семьей остались в Ленинграде", - вспоминает Людмила Викторовна. "Врезалось в память навсегда: вздутые трупы, люди, которые еле передвигались. Стоит человек, а на лице растет мох зеленый. Траву грызли зубами, до корней, - рассказывает она о своем блокадном детстве. -Было и такое: чуть не съели меня, заманивая конфетой".
Семью Люды от голодной смерти спас столярный клей, который остался с довоенных запасов у бабушки. И ремни. Ее мама шила портупеи в здании церкви на Смоленском кладбище. "Приносила обрезки от портупей - они из свиной кожи - бабушка их вымачивала, потом мелко-мелко резали, добавляли клей, варили, и получался такой холодец". Его вкус, как и вкус блокадного хлеба, Людмила Викторовна запомнила навсегда.
Так они и ждали Победы: Люда, ее младший брат, мама, бабушка и мамины брат с сестрой со своими супругами.
После войны
Мама сказала: "Умру, только дождавшись нашей победы!" Из-за плохого питания она заболела туберкулезом. Вскоре после 9 мая 1945 года мама умерла. Потом пришло подтверждение, что отца-танкиста можно не ждать - погиб. Через пять лет умерла бабушка. Люду приютила тетка. Но вскоре выгнала.
Кем только не пришлось работать Людмиле в своей жизни: и швея, и прялка, ткачиха, официантка, нянечка, доярка, свинарка... И счастье было - вышла замуж, родились детки.
В 1978 году она, супруг и трое детей переехали в Грузию. Жили в Аджарии. На огороде, говорит, был такой урожай, что все соседи ахали.
Детей она принципиально не отдавала в грузинскую школу - не хотела, чтобы забыли русский язык. Поэтому их отдали в интернат - там в программе был русский.
Развал СССР
Они так и не успели привыкнуть к счастью. В 1990-х Грузия отделилась от России. В Аджарии живут мусульмане, они встали на защиту русских, когда начались погромы. "А грузины к нам врывались в квартиру, кричали: "Русские, убирайтесь к себе домой!" - вспоминает то страшное время Людмила Викторовна. Несколько раз они по связанным простыням спускались через окно и убегали в чайные поля прятаться. Муж, жена и их дети стали заложниками в собственной квартире.
Вот как раз тогда и берет начало история, из-за которой Людмиле Викторовне не дают российский паспорт. В то время хлеб выдавали только тем, у кого был в паспорте грузинский штамп. Чтобы не голодать, Людмила Викторовна согласилась его поставить. Тем более что женщину уверяли: это простая формальность. Эта "формальность" аукается до сих пор.
Положение русских в Грузии ухудшалось с каждым днем, пришлось срочно уезжать в Россию с детьми. Муж остался. На родине Минкина поселились в Химках у старшего сына в общежитии.
Без бумажки
С переездом в Россию проблемы не кончились. Поначалу в местном УФМС ей сказали, что получить российский паспорт она может - по всем документам она русская, блокадница. Ей позвонили 8 мая, попросили прийти в миграционный отдел. Людмила Минкина, решив, что это хороший подарок в празднику, обрадовалась. Но позвали лишь для того, чтобы официально отказать в замене советского паспорта на российский. Причина - тот самый штемпель на грузинском языке.
В посольстве Грузии, куда обратились за справкой, предложили вернуться обратно, пожить пять лет, получить полноценное грузинское гражданство, и тогда ей назначат пенсию. Возвращаться после всего пережитого не захотели. А теперь уж и некуда - муж умер.
Сейчас Людмила Викторовна Минкина живет в небольшом поселке Сосенский Калужской области - приехала ближе к родне. Здесь живет один из сыновей, он оплачивает квартиру, в которой живут мама и племянник Андрей, помогает деньгами. Дочь Людмилы Викторовны, мама Андрея, живет с мужем в Тверской области. Она получила вид на жительство, есть надежда и на российское гражданство. Сам внук тоже без паспорта, он окончил в Сосенском школу, учился в колледже. Но диплом, как рассказал "РГ", не получил. "Понял, что никак не успеваю с паспортом, и решил зарабатывать", - пояснил он.
По словам родных, они около 20 лет ждали подтверждения, что мама не гражданка Грузии. "УФМС отправляет в посольство Грузии, те справок не дают, УФМС настаивает и отправляет обратно.
Новый поворот
На запрос "РГ" в управлении по вопросам миграции УМВД по Калужской области ответили, что никаких обращений от Людмилы Викторовны Минкиной ни в одном из калужских подразделений не было. Действительно, как пояснила сама блокадница, она обращалась, еще когда жила в Химках.
"РГ" передала в управление по миграционным вопросам контактные телефоны и нынешний адрес "нелегалки". Надо отдать должное сотрудникам миграционной службы, они связались с нашей героиней в тот же день. Договорились о встрече в Козельске - в областной центр ей ехать тяжело. Но у женщины подскочило давление, все же 89 лет не шутка. Не дожидаясь, когда бабушка поправится, специалисты по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России "Козельский" сами приехали к ней в Сосенский.
- Мы их привезли, они посмотрели бабушкины документы. Почти сразу же оформили регистрацию. В понедельник (19 июля) мы возили бабушку в Калугу в поликлинику - надо было сдать анализы. Как нам сказали, результаты исследований придут сразу в миграцию, через три месяца бабушке оформят медицинский сертификат. Нам сказали, что российское гражданство у нее наконец будет, - пояснил "РГ" внук Андрей.
"Сотрудниками подразделения по вопросам миграции МО МВД России "Козельский" был осуществлен выход по месту жительства заявительницы с целью проведения процедуры установления личности гражданки. Женщина была поставлена на миграционный учет, а также у нее были приняты документы на временное убежище на территории Российской Федерации.
В дальнейшем планируется документировать ее разрешением на временное проживание на территории Российской Федерации и впоследствии принять у нее документы на гражданство Российской Федерации".
Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области