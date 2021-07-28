Под Воронежем откроются более 50 пунктов приема вторсырья

Более 50 пунктов приема вторсырья откроются в Воронежской области. Из них 30 появится в столице региона. На переработку можно будет сдать мусор разных видов. В том числе - самые сложные фракции, например, электронику и бытовые аккумуляторы. За "полезные" отходы выплатят вознаграждение.

Проект по открытию экопунктов "Седьмой лепесток" реализуется при поддержке департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области, ассоциации "Чистая страна" и компании-инвестора. Работа рассчитана на несколько лет. Как минимум десять точек оборудуют до конца 2021 года. Это позволит привлечь 90 миллионов рублей инвестиций и создать около 150 рабочих мест.

Первые пункты нового формата решили разместить в Воронеже в течение лета: по улицам Беговой, 158 (он уже заработал), 9-го Января, 274 и Хользунова, 76. Принимать будут пластик (ПЭТ-бутылки, флаконы от косметики и канистры от бытовой химии типа 2 hdpe, пленку и пакеты из полиэтилена с маркировкой 2 или 4), стеклянные банки и бутылки, макулатуру (в том числе картон, архивы и бумажные пакеты). Также можно сдать алюминиевые и жестяные банки, многослойные упаковки типа Tetrapak от пищевых продуктов, батарейки и аккумуляторы, лампы (люминесцентные и энергосберегающие) и электротехнику.

- По предварительным подсчетам, за год экопункт соберет и реализует почти 300 тонн вторсырья, около четырех тонн батареек и 3600 ламп, - сообщили в ассоциации "Чистая страна". - За вышедшую из строя технику можно будет получить 40 рублей, за килограмм картона - 10 рублей, за каждую алюминиевую банку - 50 копеек.

Утилизировать обещают весь поступающий мусор - если, конечно, воронежцы будут правильно готовить его к сдаче. Емкости нужно сполоснуть, удалив остатки содержимого и сняв термоусадочные этикетки. Пластиковые бутылки желательно сразу смять. Макулатура и пленка должны быть не загрязненными.

В Воронежской области действует более 1,5 тысячи точек приема вторсырья. Найти ближайшую можно с помощью интерактивной карты etonemusor.ru. Скоро на нее нанесут и новые экопункты.

Прямая речь

Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ассоциации "Чистая страна":

- Мы рады, что тренд на строительство экопунктов набирает обороты. Подобные объекты сейчас пользуются спросом во многих регионах. Например, в Нижегородской области их уже более сорока. Это отличная база для развития системы раздельного сбора в России. А денежное вознаграждение, как показывает практика, является прекрасным стимулом для вовлечения жителей.