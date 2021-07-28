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28.07.2021 13:02

Под Воронежем пенсионерки отремонтировали дорогу за свой счет

Текст: Ирина Манаева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 169(8520)
Пенсионерки из воронежского села Вознесеновка заказали грейдер, чтобы засыпать песком дорогу к своим домам - 350 метров грунтовки на склоне холма. В непогоду сюда не могла проехать скорая. Ремонт в планах на ближайшие годы не стоит. Активисты ОНФ призвали местные власти найти хотя бы временное решение проблемы.

Улица Донская тянется почти три километра, а обитаемых домов на ней всего ничего - с десяток. Летом прибавляются немногочисленные дачники. Поэтому активные соседки - Анна Синеокова и Мария Вареникова - об асфальтировании дороги и не мечтают.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Большая часть Донской идет по равнине, даже после дождя проехать можно. Но на съезде с улицы Казацкой примерно 350 метров дороги идет под уклон. Чуть капнуло, и наверх уже не поднимешься, - рассказала Анна Митрофановна.

В распутицу грунтовку размывало, и кареты скорой не могли подъехать к домам пожилых людей. По словам женщин, старики с высоким давлением пешком поднимались по грязи в горку, где их ждали медики. В прошлом году соседки, сложив две пенсии, купили песок и заплатили за то, чтобы его равномерно распределили по спуску.

- В идеале нужна отсыпка - хотя бы металлургическим шлаком, который заметно дешевле щебня. Мы направили просьбу о благоустройстве в администрации Лосевского поселения и Семилукского района, - сообщил активист ОНФ в Воронежской области Александр Гончаров.

Грунтовку размывало, и скорая не могла подъехать к домам пожилых людей

Районные власти отметили, что "картина одинакова во всех поселениях области, и проблемных улиц очень много". Поэтому в приоритете - центральные и те, которые ведут к социальным объектам.

"Улицы Донская нет в списке на укладку твердого покрытия до 2023 года. Но это не значит, что ситуацию не пытаются исправить. В прошлом году были отсыпаны щебнем соседние улицы Казацкая и Садовая... по возможности делается грейдирование проблемных участков. На улице Донская есть жители, которые проживают большую часть года в Воронеже, и очевидно, что мы не можем предоставить такую же инфраструктуру, как в городе..." - пояснили в администрации района.

По просьбе главы Лосевского поселения грунт на нескольких улицах уплотнят предприниматели.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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