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28.07.2021 02:50
Рубрика: Экономика

Рестораны-банкроты могут пустить с молотка мебель

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8519)
В столице заработал первый онлайн-аукцион, в ходе которого можно недорого купить мебель и оборудование закрывшихся ресторанов. С молотка продаются посуда, мебель и техника. Все только в хорошем и рабочем состоянии. Интерес к аукциону проявился как у обычных москвичей, обустраивающих свою квартиру, так и у владельцев баров и ресторанов, несмотря на волны коронавируса, по сравнению с прошлым годом в Москве их меньше не стало.

Электроплиты, холодильные шкафы-витрины, тостеры, диваны и стулья, ковры и чашки... Все это рестораторы еще недавно в критических ситуациях отдавали за бесценок на "Авито" или "Юлу", а то и просто вывозили на свалку. Продать быстро мебель и оборудование обычно не получается: нужно на время продажи арендовать склад, а это дополнительные затраты, получается, что проще выкинуть. Москвич Ярослав Куренков решил помочь обанкротившимся заведениям и основал в Telegram-канале онлайн-аукцион Second Rest. "Многие заведения часто закрываются за один день, и поэтому им нужно срочно освободить арендуемое помещение, - рассказал он "РГ". - Мы помогаем распродать хозяйство дороже, чем планировал владелец, а главное, тоже всего за один день. Покупатели по правилам аукциона получают оборудование и мебель в идеальном состоянии, но дешевле, чем им обошлась бы покупка в магазинах".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Выгодно ли покупать дом обанкротившегося владельца на аукционе

Работает аукцион просто: лоты выставляются в канал, ставки принимаются в комментариях, а побеждает тот, кто вносит последнее предложение до окончания торгов. Ярослав признался, что первый же аукцион, на который выставили девять лотов, включая оригинальные барные стулья, бетонный стол и необычное подвесное кресло, за день собрал более 1600 участников. Цены в результате торгов поднялись в среднем на 20%, а максимальное повышение цены составило порядка 35%. "Всего за сутки нам удалось продать практически все лоты дороже, чем рассчитывали их владельцы. К примеру, бетонный стол с разъемами под зарядки для гаджетов был выставлен за 2,5 тысячи рублей, а ушел при шаге в 100 рублей за 3,1 тысячи", - вспоминает организатор. Названия ресторанов-продавцов до момента победы на аукционе не разглашаются. После окончания торгов победитель получает личное сообщение с адресом, откуда можно забрать мебель.

Первый аукцион собрал более 1600 участников

Эксперты предсказывают, что аукцион и дальше будет пользоваться спросом - закрытие и открытие ресторанов в столице происходит регулярно, поэтому и работы много. От участников, кстати, уже поступают предложения расширить поле деятельности. Например, продавать не только мебель и оборудование, а целые кафе и рестораны.

Между тем за последние полгода на самых ресторанных улицах столицы - Большой Дмитровке, Большой Никитской, Покровке, Мясницкой, Кузнецком Мосту, Камергерском переулке и районе Патриарших прудов, пустующих помещений становится все меньше. Согласно исследованию JLL, вакантность снизилась с 15 до 12,4%. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, смена предпринимателей и ресторанных брендов - это обычный цикл. "Средний срок поиска арендатора в стрит-ретейле сейчас немного увеличен и составляет от двух до шести месяцев. Поэтому и Тверская, а также Арбат, Маросейка, где доля свободных площадей увеличилась за последние месяцы, тоже найдут своих предпринимателей. А потом и они, возможно, исчезнут - это обычный цикл".

Конкретные цифры приводит сервис 2ГИС. Всего за последний год, говорят аналитики, в Москве закрылись или сменили формат 1644 ресторана, кофейни и бара, а открылись за это же время 2033.

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