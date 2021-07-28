Синоптики о погоде в Москве: Дождливо и не выше +24

К Москве приближается циклон, вызвавший наводнение в Европе.

По данным Метеобюро Москвы и области, 28 июля в столице дожди пройдут местами. В ночь на четверг осадки усилятся. Не исключен град. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха не превысит +24 градусов.

За сутки выпадет 20 миллиметров осадков (пятая часть месячной нормы). Под воздействием ветра и дождя воздух очистится.

К концу недели погода снова улучшится. В Москву вернется жара.