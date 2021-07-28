СК расследует дело о лживой проверке жилищников

Во многом показательное уголовное дело расследует ведомство Александра Бастрыкина. Оно о том, как внешне небольшая ложь управляющей компании может стоить жизней людей в тех домах, которые она обслуживает. И о том, как важно отнестись с ответственностью к проверкам домового хозяйства.

Вчера следователем Следственного комитета РФ по Тульской области было предъявлено обвинение 51-летней женщине. Полностью должность, которую она занимала в местной управляющей компании, звучит так - техник по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

Ее следствие обвинило в совершении преступления по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Эта статья карает за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

Обвиняемая, чье имя в СКР называть отказываются, не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в квартире, расположенной в одном из домов на улице Советской города Болохово Киреевского района Тульской области. Плюс к этому она не проконтролировала выполнение графика таких профилактических осмотров. Техник поступила просто - она составила "содержащие ложные сведения акты о выполнении данных работ".

Казалось бы, мелочь - ну не проверила техник дымовой канал и вентиляцию в многоквартирном доме. Правда, бумаги все оформила, как положено... Вот только итог, казалось бы, мелкой халтуры оказался страшным.

Казалось бы, мелочь - ну не проверила техник вентиляцию. Но итог оказался страшным

- В результате своевременно невыявленных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире при эксплуатации проточного газового водонагревателя произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе, - объяснили в Следственном комитете.

В ночь с 16 на 17 марта этого года в одной из квартир не проснулась супружеская пара. И еще одна 64-летняя женщина получила тяжелое отравление окисью углерода. Она также погибла, как и супруги.

Окись углерода в просторечии называют угарным газом. Он коварен тем, что не имеет ни цвета, ни запаха и просто так "учуять" его невозможно. Отравившийся человек засыпает, чтобы никогда больше не проснуться.

В следственном ведомстве объяснили, что в настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий. То, что совершила техник управляющей компании, для многих жилищников стало чуть ли не нормой. Поэтому расследование этого уголовного дела оказалось едва ли не единственным уголовным преследованием, когда жилищников заставили отвечать за видимость такой работы.

В преддверии наступления холодов коммунальщики по правилам обязаны проконтролировать всю вентиляцию и дымоходы в подведомственных домах. Вот только делают они это крайне неохотно.

Дело в том, что многие собственники при ремонте квартир просто убирают вентиляционные короба, чтобы расширить пространство той же кухни. Это означает, что соседи могут задохнуться без необходимого движения воздуха в доме. Но когда это обнаруживается, управляющая компания должна потребовать вернуть все на место. А при отказе обратиться в суд. Это долго и сложно.

Подписать, что все проверено, куда проще.