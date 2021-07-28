Собянин: Систем управления домом аналогичных "Электронному дому" в мире нет

Реальным шагом к самоуправлению считает платформу "Электронный дом", работающую в столице, мэр Москвы Сергей Собянин. "Говорят о самоуправлении, демократии, - сказал он. - Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление?"

По мнению мэра, "Единая Россия" предлагает реальное решение этой проблемы - платформу "Электронный дом".