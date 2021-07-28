Суд вынес приговор мошенникам, продававшим москвичам "чудо-фильтры" для воды

Новости

МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор мошенникам, продававшим москвичам "чудо-фильтры" для воды

Текст: Иван Егоров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Серьезные сроки в семь и восемь лет колонии получили мошенники, которые за несколько лет продали сотням москвичей "инновационные чудо-фильтры" для воды за баснословные деньги. Савеловский суд Москвы признал виновной 57-летнюю Гульмиру Маллаеву в 129 эпизодах мошенничества, а 46-летнего Алексея Геращенко - в 189 фактах мошенничества, совершенного организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину.

Фото: iStock
Россиян предупредили о мошенниках "второго уровня"

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в суде установлено, что Маллаева и Геращенко совместно с сообщниками, часть из которых уже осуждены, а в отношении других уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 2011 по 2015 годы продавали гражданам мошенническим путем фильтры для воды. Они представлялись работниками управляющих компаний и убеждали жильцов домов, что водопроводная вода в их квартирах не пригодна для потребления. При этом вода, прошедшая очистку через их фильтр-ионизатор, полезна и к тому же обладает лечебными свойствами и избавляет от болезней.

В итоге введенные в заблуждение потерпевшие, большинство из которых - пенсионеры, покупали обычные фильтры не просто по завышенной, а по баснословной цене - за 138,8 тысячи рублей. Когда люди начинали пользоваться "чудо-фильтрами", они, естественно, не замечали каких-либо лечебных свойств воды.

Как отметила официальный представитель столичного надзорного ведомства, с учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Геращенко к восьми с половиной годам, Маллаеву - к семи годам колонии общего режима.

По данным прокуратуры Москвы, всего от действий участников организованной группы пострадали 189 человек, преимущественно пожилого возраста. Только доказанный ущерб составил более 26 миллионов рублей. Хотя, по данным правоохранительных органов, таких мошеннических групп в столице действовало не одна и не две. Многие потерпевшие от действий мошенников даже не обращались в полицию - потому что юридически мошенники действовали безупречно. Жертва сама подписывала договор, соглашаясь на установку фильтра. Причем за расторжение договора и демонтаж чудо-оборудования предполагались огромные штрафные санкции.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Москва Прокуратура Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России