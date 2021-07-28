Суд вынес приговор мошенникам, продававшим москвичам "чудо-фильтры" для воды

Серьезные сроки в семь и восемь лет колонии получили мошенники, которые за несколько лет продали сотням москвичей "инновационные чудо-фильтры" для воды за баснословные деньги. Савеловский суд Москвы признал виновной 57-летнюю Гульмиру Маллаеву в 129 эпизодах мошенничества, а 46-летнего Алексея Геращенко - в 189 фактах мошенничества, совершенного организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в суде установлено, что Маллаева и Геращенко совместно с сообщниками, часть из которых уже осуждены, а в отношении других уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 2011 по 2015 годы продавали гражданам мошенническим путем фильтры для воды. Они представлялись работниками управляющих компаний и убеждали жильцов домов, что водопроводная вода в их квартирах не пригодна для потребления. При этом вода, прошедшая очистку через их фильтр-ионизатор, полезна и к тому же обладает лечебными свойствами и избавляет от болезней.

В итоге введенные в заблуждение потерпевшие, большинство из которых - пенсионеры, покупали обычные фильтры не просто по завышенной, а по баснословной цене - за 138,8 тысячи рублей. Когда люди начинали пользоваться "чудо-фильтрами", они, естественно, не замечали каких-либо лечебных свойств воды.

Как отметила официальный представитель столичного надзорного ведомства, с учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Геращенко к восьми с половиной годам, Маллаеву - к семи годам колонии общего режима.

По данным прокуратуры Москвы, всего от действий участников организованной группы пострадали 189 человек, преимущественно пожилого возраста. Только доказанный ущерб составил более 26 миллионов рублей. Хотя, по данным правоохранительных органов, таких мошеннических групп в столице действовало не одна и не две. Многие потерпевшие от действий мошенников даже не обращались в полицию - потому что юридически мошенники действовали безупречно. Жертва сама подписывала договор, соглашаясь на установку фильтра. Причем за расторжение договора и демонтаж чудо-оборудования предполагались огромные штрафные санкции.