У бездомного в Москве украли 2 миллиона рублей

В конце мая на юго-востоке Москвы трое неизвестных, один из которых был с пистолетом, напали на бездомного и отняли у него сумку с деньгами, сообщает KP.Ru.

Потерпевший не обратился в полицию, но спустя какое-то время рассказал о случившемся друзьям из другого региона. Отец его друга написал заявление в полицию и отправил почтой в Москву.

За несколько дней был установлен и задержан один из нападавших - 55-летний уроженец Дагестана. Он уже признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере".

Происхождение денег ни потерпевший, ни его друзья объяснить не смогли. Следователи разыскивают сообщников задержанного.