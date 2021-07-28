В ЦФО начала снижаться стоимость "борщевого набора"

Стоимость борщевого набора в регионах Центральной России стала постепенно снижаться после начала поставок овощей нового урожая из Ростовской области и Краснодарского края.

Однако это произошло не сразу. В ситуации тотального подорожания продуктов повседневного спроса региональные чиновники предприняли попытку ручного управления ценовой политикой.

Так, врио белгородского губернатора Вячеслав Гладков первым делом сам вышел на Центральный рынок Белгорода: после его визита в нескольких торговых точках сменились ценники на морковь и свеклу. Первая стала стоить 50 рублей за килограмм вместо 100 с лишним, вторая - 25 рублей вместо 70.

Тогда же врио главы области договорился с собственниками Центрального рынка об установке специальных торговых точек с местными овощами и мясом птицы: на этих прилавках продукты белгородских производителей должны стоить дешевле, чем в целом по рынку.

В Тамбовской области надежды на удешевление овощей резонно связывают с новым урожаем. Ожидается, что он будет на четверть выше прошлогоднего. Так, валовой сбор картофеля оценивают в 135 тысяч тонн против 106 тысяч в 2020-м. Выращиванием этого фирменного для Тамбовщины корнеплода занимается 35 хозяйств. Под огурцы, томаты, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук в регионе отведено 500 гектаров. Аграрии планируют получить с них 25 тысяч тонн овощей (в прошлом году урожай составлял более 19 тысяч тонн).

В Воронежской области примут меры к снижению цен на овощи борщевого набора. Мониторинг показал, что в рознице они значительно дороже, чем у производителей. По мнению чиновников, торговая надбавка может быть необоснованно высокой. В регионе планируют заключить соглашение между ретейлерами и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Изучается возможность расширить продажу овощей вне магазинов, организовать дополнительные места на уличных ярмарках. Торговым сетям рекомендовали перейти на прямые поставки продукции от аграриев, минуя посредников. В то же время совсем исключить из товарной цепочки перекупщиков не удастся. Дело в том, что основной объем овощей в Воронежской области выращивают мелкие подсобные хозяйства - ЛПХ. Из 410-430 тысяч тонн в год на долю фермеров и сельхозпредприятий приходится лишь 40-50 тысяч. То количество продукции, которое готовы продавать простые огородники, зачастую не стоит того, чтобы самим доставлять ее на рынок и продавать лично. Строить качественные хранилища и придерживать овощи до зимы, когда цены для производителей более выгодные, мелкие ЛПХ и фермеры тем более не могут. Потому и сдают урожай современным заготовителям - порой за бесценок.

В Брянской области та же проблема: обнаружили, что отпускные и розничные цены на овощи открытого грунта отличаются в два-три раза, а то и вовсе на порядок. Так, морковь у аграриев приобретают по восемь рублей за килограмм, а продают в магазинах - по 80. Картофель производители отдают по 14-16 рублей, капусту по 15. В торговых сетях средняя цена на эти овощи - 40-43 рубля.

- Чем обоснована такая наценка? В этом разберется комиссия, которую я возглавлю лично! - заявил губернатор Александр Богомаз. - На территории региона увеличится количество мест для реализации сельхозпродукции местных производителей и ЛПХ. Плодово-овощные ярмарки будут работать в течение всего периода сбора урожая.

В Липецкой области тоже попытались управлять ситуацией. В региональном управлении потребрынка отметили, что за последний месяц стоимость набора для борща снизилась почти на 87 рублей: с 340,37 до 253,81 рубля. При этом липчане уже могут рассчитывать на новый урожай местного картофеля, которым раньше производители на открытых ярмарках не торговали. В области решили возродить формат выездной торговли прямо с машин: овощные автолавки с сезонными овощами стали курсировать по различным микрорайонам города. Где-то люди сметали корнеплоды сетками, а где-то продавцы простаивали без дела, однако так или иначе, возросший объем предложения овощей на рынке сделал свое дело: ценник на ту же морковь, свеклу и картофель стал падать.

Стоимость борщевого набора и ее регулирование стало одним из вопросов, обсуждаемых в рамках пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В ответ на вопрос белгородской журналистки о том, как на ценобразование влияет административное регулирование со стороны властей, она предостерегла чиновников от давления как на производителей, так и на продавцов.

- Краткосрочные эффекты от этого в итоге есть, но важно смотреть на долгосрочные цели и не подорвать желание фермеров производить больше. А когда цены снижают административными мерами, предприниматели попросту лишаются мотивации работать на рынке, - заключила Эльвира Набиуллина.

Комментарий

Наталья Сорокина, доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова:

- Максимальный рост цен на продукты питания за полугодие - на уровне 20 процентов - был отмечен в Пензенской и Рязанской, Липецкой и Воронежской, Калужской и Нижегородской областях, Северной Осетии и Чувашии, Кабардино-Балкарии и Марий Эл. В первых двух регионах столь стремительный рост цен может быть обусловлен эффектом низкой базы. Продовольствие там изначально было дешевле, чем в среднем по стране. Очевидно, в краткосрочной перспективе такая динамика сохранится. По отдельным продуктам питания цены останутся стабильными. Этому способствует, в частности, запрет на экспорт гречихи и крупы из нее, действующий до 31 августа, и соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло до 1 октября 2021 года. Ближе к осени следует ожидать сезонного снижения цен на отечественные овощи и фрукты. Понятны страхи населения относительно того, что после снятия государственных ограничений начнется рост цен на отдельные продукты. Полагаю, эти опасения завышены.