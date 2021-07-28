В Костроме воспитатель детсада забыл ребенка на улице

В Костроме после прокурорской проверки привлечены к дисциплинарной ответственности заведующая и воспитатель детсада, где ребенка по окончании прогулки забыли на улице.

Об инциденте, произошедшем 21 июля, было сообщено в соцсетях: оставленного на улице мальчика заметила и привела в группу мать другого воспитанника детсада.

Прокуратура Костромы провела по этому факту проверку и установила, что присмотр за детьми осуществляется ненадлежащим образом.

- По итогам проверки прокуратура города Костромы внесла представление председателю городского комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью с требованием принять меры для обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников в дошкольном учреждении, - рассказала старший помощник прокурора Костромской области по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова.

Учредитель детского сада объявил заведующей учреждением выговор. Выговор от работодателя получил и забывчивый воспитатель.