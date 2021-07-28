В Москве появилась новая профессия - мусорные курьеры

Мама, папа, карантин
"Идея родилась совершенно случайно. Мы с командой думали над проектом, связанным со вторсырьем, рассуждали, как было бы здорово, если бы кто-то приходил и забирал вторсырье прямо из дома. Ну и в итоге докрутили идею до сервиса по выносу мусора", - рассказывает маркетолог проекта "Я вынесу мусор за вас" Евгения Горлова. Оказалось, что желающих воспользоваться этим сервисом предостаточно. И среди них не только заболевшие и посаженные на коронавирусный карантин граждане, которым не рекомендуется выходить из дома. Активно начали пользоваться сервисом, к примеру, мамы в декрете. Мусоропроводы есть не у всех, а беспокойного малыша даже на несколько минут, необходимых, чтобы добежать до контейнерной площадки и вернуться обратно, одного не оставишь.
Хорошим подспорьем сервис стал для маломобильных граждан и пенсионеров, а также для интровертов, которым лишний раз выйти из дома, чтобы выбросить мусор, - уже приключение. Да и деловые люди с удовольствием пользуются услугой - не каждый клерк в костюме хочет начинать день с визита на помойку. Словом, пользователей у услуги хватает.
Удивительно, но хватает и желающих поработать курьерами на выносе мусора. "На данный момент у нас 1405 одобренных заявок. И каждый день поступает по 5-10 заявок от желающих присоединиться к проекту", - утверждает Горлова. По ее словам, от соискателей требуется немного - чтобы были вежливы и аккуратны, пунктуальны и оперативны.
Работа мечты
Впрочем, когда начинаешь вникать в условия работы мусорных курьеров, понимаешь, что это - почти работа мечты. С хозяевами квартир они не контактируют, те просто выставляют пакеты с мусором за дверь, а задача курьера - забрать пакет и донести до ближайшей контейнерной площадки. А раз нет контакта, нет и претензий, с которыми периодически сталкиваются обычные курьеры: не вовремя пришел, не то принес, еда остыла, салфеток не доложили... С деньгами мусорные курьеры тоже дел не имеют, все расчеты идут онлайн на сайте проекта. А это значит, что не нужно носить с собой чужие ценности в виде мобильного терминала или тратить время на поиск сдачи при наличной оплате. По сути, все, что требуется от курьера, - это, отправляясь по своим обычным делам, подхватить по пути пакет с мусором. Если простроить грамотный маршрут и заложить время на дорогу, можно заработать до 2,5 тысячи рублей в день. Просто вынося мусор.
Курьеры работают с помощью мобильного приложения. Оно не дает брать заказы, выходящие за радиус двух километров от местонахождения курьера. Так обеспечивается мобильность выполнения заказов, чтобы мусорные мешки не лежали под дверью у заказчика по полдня. Мешки нужно дважды сфотографировать - сначала у двери, потом у мусорных контейнеров. Так обеспечивается гарантия того, что курьер не оставил мусор у соседней лавочки, а действительно донес его до нужного места. А если отказаться от заказа без объяснения причин, приложение блокирует курьера на час, в течение которого он не может брать новые заказы. Так обеспечивается ответственное отношение к исполнению заказа.
У заказчика, впрочем, тоже есть ряд обязанностей. Он, например, не может выставить за дверь отходы в грязном или рваном мешке. И не может выставить мешок весом более 7 килограммов. Если курьер видит пачкающийся пакет или мешок с себя ростом, он откажется от заказа. "Но подобных конфликтных ситуаций у нас пока не возникало - перед оформлением заказа мы со всеми клиентами проговариваем обязательные условия для его исполнения", - говорит Горлова.
Вынос одного мешка стоит 90 рублей. Но если, например, вы поставите рядом два пакета, это обойдется в 110 рублей - сразу за оба. Три мешка вам вынесут за 130 рублей, четыре - за 150. Можно оформить подписку на месяц, самая дешевая, при которой курьер будет приходить за мусором раз в три дня, стоит 800 рублей, самая дорогая с ежедневным визитом курьера обойдется в 1950. Некоторые покупают подписку в качестве подарка пожилым родственникам. А что? Вполне себе оригинально.
Пока мусорные курьеры работают только в границах МКАД, но организаторы проекта обещают со временем раздвинуть эти границы до самого Санкт-Петербурга.
Продается очередь
Этим жарким коронавирусным летом в Москве встречались предложения и похлеще выноса мусора из квартир. Жители столицы, к примеру, продавали места в очередях, выстраивающихся для вакцинации определенной вакциной от COVID-19. Речь идет о "КовиВаке", производство которого еще не достигло таких масштабов, как у "Спутника V" или "ЭпиВакКороны", а потому вакцина считается дефицитной. И когда ее в один из выходных дней завезли в павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках, к ним выстроились километровые очереди. В парке 50-летия Октября, что находится на проспекте Вернадского, место в середине такой очереди предлагали купить за 15 тысяч рублей.
А когда в Москве несколько дней подряд стояла удушающая жара, москвичи продавали друг другу места на пляжах. Уютное местечко недалеко от воды стоило от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Услуга пользовалась спросом у любителей явиться на пляж к обеду, когда самые удобные места на пляжах бывают уже заняты.