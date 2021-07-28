В Москве появилась новая профессия - мусорные курьеры

До чего дошел прогресс! В столице появилась курьерская служба по выносу мусора. Москвичам даже из дома теперь выходить для этого не нужно. Приедет курьер, заберет мусорные пакеты, вынесет их на помойку. Вам тоже интересно, кто все эти люди - те, что идут в мусорные курьеры, и те, что пользуются их услугами?

Мама, папа, карантин

"Идея родилась совершенно случайно. Мы с командой думали над проектом, связанным со вторсырьем, рассуждали, как было бы здорово, если бы кто-то приходил и забирал вторсырье прямо из дома. Ну и в итоге докрутили идею до сервиса по выносу мусора", - рассказывает маркетолог проекта "Я вынесу мусор за вас" Евгения Горлова. Оказалось, что желающих воспользоваться этим сервисом предостаточно. И среди них не только заболевшие и посаженные на коронавирусный карантин граждане, которым не рекомендуется выходить из дома. Активно начали пользоваться сервисом, к примеру, мамы в декрете. Мусоропроводы есть не у всех, а беспокойного малыша даже на несколько минут, необходимых, чтобы добежать до контейнерной площадки и вернуться обратно, одного не оставишь.

Хорошим подспорьем сервис стал для маломобильных граждан и пенсионеров, а также для интровертов, которым лишний раз выйти из дома, чтобы выбросить мусор, - уже приключение. Да и деловые люди с удовольствием пользуются услугой - не каждый клерк в костюме хочет начинать день с визита на помойку. Словом, пользователей у услуги хватает.

Удивительно, но хватает и желающих поработать курьерами на выносе мусора. "На данный момент у нас 1405 одобренных заявок. И каждый день поступает по 5-10 заявок от желающих присоединиться к проекту", - утверждает Горлова. По ее словам, от соискателей требуется немного - чтобы были вежливы и аккуратны, пунктуальны и оперативны.

Работа мечты

Впрочем, когда начинаешь вникать в условия работы мусорных курьеров, понимаешь, что это - почти работа мечты. С хозяевами квартир они не контактируют, те просто выставляют пакеты с мусором за дверь, а задача курьера - забрать пакет и донести до ближайшей контейнерной площадки. А раз нет контакта, нет и претензий, с которыми периодически сталкиваются обычные курьеры: не вовремя пришел, не то принес, еда остыла, салфеток не доложили... С деньгами мусорные курьеры тоже дел не имеют, все расчеты идут онлайн на сайте проекта. А это значит, что не нужно носить с собой чужие ценности в виде мобильного терминала или тратить время на поиск сдачи при наличной оплате. По сути, все, что требуется от курьера, - это, отправляясь по своим обычным делам, подхватить по пути пакет с мусором. Если простроить грамотный маршрут и заложить время на дорогу, можно заработать до 2,5 тысячи рублей в день. Просто вынося мусор.

Курьеры работают с помощью мобильного приложения. Оно не дает брать заказы, выходящие за радиус двух километров от местонахождения курьера. Так обеспечивается мобильность выполнения заказов, чтобы мусорные мешки не лежали под дверью у заказчика по полдня. Мешки нужно дважды сфотографировать - сначала у двери, потом у мусорных контейнеров. Так обеспечивается гарантия того, что курьер не оставил мусор у соседней лавочки, а действительно донес его до нужного места. А если отказаться от заказа без объяснения причин, приложение блокирует курьера на час, в течение которого он не может брать новые заказы. Так обеспечивается ответственное отношение к исполнению заказа.

У заказчика, впрочем, тоже есть ряд обязанностей. Он, например, не может выставить за дверь отходы в грязном или рваном мешке. И не может выставить мешок весом более 7 килограммов. Если курьер видит пачкающийся пакет или мешок с себя ростом, он откажется от заказа. "Но подобных конфликтных ситуаций у нас пока не возникало - перед оформлением заказа мы со всеми клиентами проговариваем обязательные условия для его исполнения", - говорит Горлова.

Вынос одного мешка стоит 90 рублей. Но если, например, вы поставите рядом два пакета, это обойдется в 110 рублей - сразу за оба. Три мешка вам вынесут за 130 рублей, четыре - за 150. Можно оформить подписку на месяц, самая дешевая, при которой курьер будет приходить за мусором раз в три дня, стоит 800 рублей, самая дорогая с ежедневным визитом курьера обойдется в 1950. Некоторые покупают подписку в качестве подарка пожилым родственникам. А что? Вполне себе оригинально.

Пока мусорные курьеры работают только в границах МКАД, но организаторы проекта обещают со временем раздвинуть эти границы до самого Санкт-Петербурга.

Кстати

Продается очередь

Этим жарким коронавирусным летом в Москве встречались предложения и похлеще выноса мусора из квартир. Жители столицы, к примеру, продавали места в очередях, выстраивающихся для вакцинации определенной вакциной от COVID-19. Речь идет о "КовиВаке", производство которого еще не достигло таких масштабов, как у "Спутника V" или "ЭпиВакКороны", а потому вакцина считается дефицитной. И когда ее в один из выходных дней завезли в павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках, к ним выстроились километровые очереди. В парке 50-летия Октября, что находится на проспекте Вернадского, место в середине такой очереди предлагали купить за 15 тысяч рублей.

А когда в Москве несколько дней подряд стояла удушающая жара, москвичи продавали друг другу места на пляжах. Уютное местечко недалеко от воды стоило от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Услуга пользовалась спросом у любителей явиться на пляж к обеду, когда самые удобные места на пляжах бывают уже заняты.