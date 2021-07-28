В подмосковном Воскресенске мужчина обстрелял окна и двери соседей

Стрельба произошла в жилом доме на улице Белинского. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что с заявлением в Дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры.

Следственно-оперативная группа обнаружила сквозные отверстия в двери и в окне, нашли пули и гильзы. Стрельба велась из пистолета. Пострадавших нет.

Полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Выяснилось, что это уже второй случай, когда он открывал огонь. Мужчина также по улице Белинского обстрелял окна уже другой квартиры.

Он признался, что пистолет и патроны к нему приобрел в теневом сегменте интернета, чтобы напугать своих знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После стрельбы оружие он выбросил. Задержанный взят под стражу.