В подмосковном Воскресенске мужчина обстрелял окна и двери соседей

Новости

Премия "Болдинская осень" объявила длинный список 09:59
Уралец выиграл суд с банком из-за отказа от смс-рассылки 09:59
Суд вынес приговор по делу о контрабанде оборудования для С-300 09:58
Под Волгоградом участники учений "Индра-2021" провели ночной бой 09:48
Число жертв наводнения в КНР выросло до 73 09:43
Иркутск накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии 09:40
РФ и США могут привлечь к соглашениям по вооружениям Британию и Францию 09:39
Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован 09:38
Собянин: Систем управления домом аналогичных "Электронному дому" в мире нет 09:33
Россиян предупредили о мошенниках "второго уровня" 09:32
Американская гимнастка Байлз не выступит в личном многоборье на Олимпиаде 09:26
В каких регионах России самые высокие зарплаты 09:25
Перекрытия дома при взрыве газа в Барнауле не обрушились 09:25
ФСБ перекрыла канал незаконной миграции в Красноярском крае 09:23
Шойгу: Россия и Китай нашли новые формы взаимодействия в условиях пандемии 09:17
Основатель Slipknot и Murderdolls Джои Джордисон умер в 46 лет 09:09
Иван Гирев: На данный момент "серебро" - это большой успех 08:55
ФАС продолжит расследование по ценам на металлопрокат 08:52
Хачанов вслед за Медведевым вышел в четвертьфинал Олимпиады 08:49
Дзюдоисты Таймазова и Игольников вышли в полуфинал олимпийского турнира 08:42
Медведев потребовал выгнать журналиста из микст-зоны на Олимпиаде 08:39
Бывший аналитик разведки США осужден за утечку секретов 08:32
Названа возможная причина взрыва газа в барнаульской пятиэтажке 08:30
Названа группа россиян, наиболее подверженная риску тромбозов при COVID-19 08:27
Аномально холодная погода продержится в Бразилии до конца недели 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

В подмосковном Воскресенске мужчина обстрелял окна и двери соседей

Текст: Михаил Фалалеев

Стрельба произошла в жилом доме на улице Белинского. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что с заявлением в Дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры.

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США за неделю в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек

Следственно-оперативная группа обнаружила сквозные отверстия в двери и в окне, нашли пули и гильзы. Стрельба велась из пистолета. Пострадавших нет.

Полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Выяснилось, что это уже второй случай, когда он открывал огонь. Мужчина также по улице Белинского обстрелял окна уже другой квартиры.

Он признался, что пистолет и патроны к нему приобрел в теневом сегменте интернета, чтобы напугать своих знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. После стрельбы оружие он выбросил. Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео

Главное сегодня

В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году
Мишустин потребовал достроить детскую больницу в Комсомольске
Шойгу: Россия и Китай нашли новые формы взаимодействия в условиях пандемии
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров