В ведущих клиниках Москвы открылись стационары для беременных с COVID-19

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в столице остался позади. Теперь у медиков появилась возможность не просто бороться с опасным вирусом, а заранее уделить внимание конкретным группам пациентов, для которых он особенно опасен. Касается это прежде всего беременных женщин, для контроля за состоянием которых в случае их заражения открылись два отделения кратковременного пребывания, а на базе телемедицинского центра - Акушерский дистанционный консультативный центр.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, новый алгоритм для наблюдения за состоянием и лечением будущих мам разработан Клиническим комитетом департамента здравоохранения столицы. "Абсолютно доказанным фактом является то, что "индийский" вариант, который сейчас доминирует, проникает во все абсолютно жидкости беременной женщины и плода, как до образования, так и после формирования плаценты, которая призвана защищать ребенка, - объяснила Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы N 52, на базе которой создан один из этих двух спецстационаров. - К сожалению, коронавирус проникает в плаценту, к ребенку, и защиты никакой не остается за исключением титра антител в силу вакцинации или перенесенной болезни, если повезло сформировать крайне высокий титр антител".

По словам врача, среди заболевших во время беременности очень многие женщины болеют именно " индийским" штаммом, болеют тяжело и, к сожалению, случается, что погибают. Госпитализировать всех беременных с малейшими признаками COVID-19 нет смысла, считают эксперты. А вот выявить возможные риски и осложнения на самой ранней стадии можно. Это и призвано сделать наблюдение у специалистов телемедицинского центра, которые при необходимости направят будущую маму на исследования в стационар кратковременного пребывания. Причем сделают это с максимальным комфортом для женщины - увезут ее в больницу на обследование и процедуры и доставят домой после них на санитарном транспорте стационара в сопровождении медиков.