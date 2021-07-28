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28.07.2021 18:59
Рубрика: Происшествия

В Воскресенске мужчина обстрелял окна и двери квартир соседей

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Стрельба произошла в жилом доме на улице Белинского. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что с заявлением в Дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры. Следственно-оперативная группа обнаружила сквозные отверстия в двери и в окне, нашли пули и гильзы. Стрельба велась из пистолета. Пострадавших, по счастливой случайности, нет.

Полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Выяснилось, что это уже второй случай на территории округа, когда он открывал огонь. Он признался, что пистолет и патроны к нему приобрел в теневом сегменте интернета, чтобы напугать своих знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. По его словам, после стрельбы оружие он выбросил. Что, кстати, не факт.

Фото: iStock
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Задержанный взят под стражу. Казалось бы, ничего резонансного нет - никто не погиб и даже не ранен. Можно все списать на обычную "бытовуху" - ну, поссорились соседи, такое бывает. И, действительно, пока уголовное дело возбуждено о злостном хулиганстве. Но это только пока. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не исключают, что процесс может приобрести показательный характер и уголовные статьи, а, значит, и наказание, весьма "потяжелеют". То есть полумиллионом рублей штрафа и семью годами тюрьмы можно уже не обойтись.

Напомним, что совсем недавно были приняты существенные поправки в оружейное и уголовное законодательство. В частности, значительно повысилась ответственность за незаконный оборот оружия в интернете. Практически вдвое возросли штрафы и сроки лишения свободы за виртуальную торговлю и приобретение боевых стволов. И такие действия уже могут квалифицироваться как терроризм.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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