В Воскресенске мужчина обстрелял окна и двери квартир соседей

Стрельба произошла в жилом доме на улице Белинского. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что с заявлением в Дежурную часть Москворецкого отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный обстрелял окна и входную дверь ее квартиры. Следственно-оперативная группа обнаружила сквозные отверстия в двери и в окне, нашли пули и гильзы. Стрельба велась из пистолета. Пострадавших, по счастливой случайности, нет.

Полицейские установили и задержали стрелявшего. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Выяснилось, что это уже второй случай на территории округа, когда он открывал огонь. Он признался, что пистолет и патроны к нему приобрел в теневом сегменте интернета, чтобы напугать своих знакомых, которые якобы угрожали ему расправой. По его словам, после стрельбы оружие он выбросил. Что, кстати, не факт.

Задержанный взят под стражу. Казалось бы, ничего резонансного нет - никто не погиб и даже не ранен. Можно все списать на обычную "бытовуху" - ну, поссорились соседи, такое бывает. И, действительно, пока уголовное дело возбуждено о злостном хулиганстве. Но это только пока. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не исключают, что процесс может приобрести показательный характер и уголовные статьи, а, значит, и наказание, весьма "потяжелеют". То есть полумиллионом рублей штрафа и семью годами тюрьмы можно уже не обойтись.

Напомним, что совсем недавно были приняты существенные поправки в оружейное и уголовное законодательство. В частности, значительно повысилась ответственность за незаконный оборот оружия в интернете. Практически вдвое возросли штрафы и сроки лишения свободы за виртуальную торговлю и приобретение боевых стволов. И такие действия уже могут квалифицироваться как терроризм.