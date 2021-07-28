Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, завершается первый этап ремонта Строгинского моста на северо-западе Москвы.

Отмечается, что сейчас ремонтируется тротуар по направлению в область, а также по одной полосе движения в каждом направлении: демонтировали износившееся дорожное покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя, устраивают гидроизоляцию и новые деформационные швы. После положат асфальт. Аналогичные работы повторят еще на четырех полосах.

"Ремонт идет в четыре этапа, чтобы полностью не ограничивать движение: постоянно открыты две полосы в каждом направлении и один тротуар, - сообщает ведомство. - На 3-м и 4-м этапах обновим рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей".

Кроме того, заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестничных сходов, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур, восстановят чугунное ограждение.

Как напомнили в ведомстве, специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений.