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28.07.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Что представит Сахалин на выставке "Улица Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин
Сахалинская область представит свою экспозицию на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет на набережной бухты Аякс во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума.

"Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача выставки "Улица Дальнего Востока" - показать направления, которые могут заинтересовать бизнес. Сахалинская область сделала акценты на энергетике, цифровизации и туризме", - заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. Поэтому лозунг экспозиции региона отвечает приоритетам острова: "Зеленый бизнес - зеленые острова!".

"Мы для себя принципиально решили, что Сахалинская область должна стать экологически чистой территорией. Это в первую очередь вопросы здоровья и качества жизни людей. Кроме того, такой регион является привлекательным для инвесторов. А это очень важно для диверсификации экономики, реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях, создании новых рабочих мест", - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Продолжая тему бережного отношения к природе, Сахалинская область сократит количество печатной продукции, поэтому посетители павильона на "Улице Дальнего Востока" смогут получать дополнительную информацию о представленных проектах по QR-коду. Также здесь будут использовать энергосберегающую систему освещения.

Сам павильон субъекта будет возведен в форме двух гор: на одной разместится макет горнолыжного курорта "Горный воздух", на второй - кафе. На территории экспозиции установят сцену, где будут выступать сахалинские артисты.

Внутри помещение будет разделено на шесть зон: инвестиционные проекты; углеродная нейтральность и проекты Сахалинской области с климатическим эффектом; нефтегазовая отрасль; умный город и цифровизация; социально-экономическое развитие и национальные проекты; "Наши Курилы".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В павильоне участники Форума и гости выставки смогут узнать о приоритетных инвестиционных проектах области, экологической повестке, ходе реализации нацпроектов, крупнейших предприятиях Сахалинской области, реализации проекта "Умный город", экологических и социальных проектах ведущих нефтегазовых компаний.

Также в экспозиции Сахалинской области будет представлена квадросфера "Туризм", где представят туристический потенциал региона. Особое внимание будет уделено туристско-рекреационной зоне "Лагуна Буссе". Все посетители смогут сфотографироваться с Осьминогом Дофлейном - обитателем северных акваторий Тихого океана.

Ещё одна "фишка" экспозиции - Healthy bar. Здесь участники ВЭФ-2021 смогут попробовать авторские напитки: комбуча, ореховое молоко, реджувелак и другие.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта для участников Форума 2-4 сентября. Жители и гости Владивостока смогут посетить ее 5 и 6 сентября.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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