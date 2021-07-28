Мишустин потребовал достроить больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал решить вопрос с финансированием для завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Личную ответственность за сдачу проблемного объекта будет нести врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Строительство комплекса началось в 2017 году, но потом в документации были выявлены ошибки, и в 2019 году работы встали. Бумаги пришлось исправлять, направлять на новую экспертизу, но теперь вопрос упирается в дополнительное финансирование.

Михаил Мишустин, посещая стройплощадку, назвал ситуацию проявлением безалаберности. "У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество", - заметил он федеральным и региональным чиновникам. Премьер поинтересовался, сколько времени уйдет на завершение объекта. "Если сегодня начнем - два года", - ответил Михаил Дегтярев.

"Под вашу личную ответственность, - предупредил его Мишустин. - С финансированием мы разберемся". Недостающую сумму в равных долях предоставят федеральный и краевой бюджеты.