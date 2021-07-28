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28.07.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

МВД РФ отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В МВД России обеспокоены ростом числа массовых драк с участием иностранцев. В ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что задержанные за участие в таких конфликтах иностранцы были арестованы на 15 суток. Им будет запрещен въезд в Россию, а если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены.

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Столкновения с участием иностранцев наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.

Одна из самых крупных за последние годы массовых драк среди иностранцев произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки". В ней участвовали до 200 человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В ГУ МВД Росси по Москве сообщили о депортации 103 участников конфликта.

В регионах Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Амурская область ЦФО Московская область УрФО Свердловская область СКФО Дагестан ЦФО Москва

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