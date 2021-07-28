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28.07.2021 01:35
Рубрика: Экономика

На иркутском берегу Байкала создадут круглогодичный туристический маршрут

Текст: Екатерина Дементьева, Татьяна Дмитракова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Одно из приоритетных направлений туризма на иркутском берегу Байкала - создание круглогодичного туристического маршрута. Он объединит пять городов и поселков, Кругобайкальскую железную дорогу и порт Байкал.

Соглашения о развитии туристической инфраструктуры с корпорацией "Туризм.РФ" подписали главы Бурятии, Иркутской области и Республики Алтай. Регионы начнут работать по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: Юлия Суконкина
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В Иркутской области в ближайшие десять лет будут строить отели и туркомплексы, дороги, объекты энергетики и коммунальной сферы. Проект подразумевает финансовую поддержку частных инвестиций - льготные кредиты, субсидии на инфраструктуру, ведущую к туробъектам, софинансирование "Туризма.РФ".

Что касается Золотого кольца Байкала, то во всех ключевых точках маршрута планируются новые "магниты" для туристов. Создадут Центр образовательного, научного и экологического туризма в Большом Голоустном. Пройдет реконструкция причалов, смотровых площадок, набережной и привокзальной площади в порту Байкал. Будут развивать особую экономическую зону "Ворота Байкала" и территорию бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Наибольшим потенциалом для развития, по мнению "Туризма.РФ", обладает Байкальск и экономическая зона.

Поддержка корпорации понадобится при разработке единого мастер-плана. Важным моментом является не только строительство отелей, но и создание комфортной и понятной для туристов логистики .

Серьезно обновится туристическая инфраструктура и в Бурятии. Здесь построят комфортабельные гостиницы. Проложат новые дороги, инженерные коммуникации, необходимые как для отдыха туристов, так и для местных жителей. За счет этого власти Бурятии в два раза планируют увеличить туристический поток.

Развитие отрасли "гостеприимства" положительно скажется на экономике муниципалитетов. Увеличится число рабочих мест, у жителей появится больше возможностей для профессионального развития. Вырастут налоговые поступления.

Справка "РГ"

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" нацелен на перезагрузку отрасли. Турпоток возрастет с 65 до 140 миллионов поездок в год.

Экспорт туруслуг увеличится в два раза - до 22,5 миллиарда долларов. Число рабочих мест в туризме составит 4,7 миллиона вакансий.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ДФО Бурятия СФО Иркутская область СФО Республика Алтай Национальные проекты 2019-2024 Развитие туризма в России

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