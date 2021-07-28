На Колыме дожди потушили все пожары

В Магаданской области ликвидирован последний лесной пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь полыхал в Среднеканском городском округе. Таким образом, сейчас в области действующих очагов нет.

Однако вероятность возникновения новых по-прежнему сохраняется. В пяти городских округах - Северо-Эвенском, Омсукчанском, Сусуманском, Среднеканском и Ягоднинском - продолжает действовать особый противопожарный режим.

Всего с начала пожароопасного сезона для тушения природных пожаров привлекались 1 728 человек и 261 единица техники. 87 раз для ликвидации очагов горения в воздух поднималась авиация.

Между тем, как сообщает РИА Новости, дожди в области идут почти ежедневно. Спасатели даже опасаются возможного подтопления населенных пунктов из-за разлива рек и ручьев.