Синоптики пообещали хабаровчанам похолодание после аномальной жары

К концу этой недели хабаровчане наконец-то вздохнут с облегчением: на смену изнуряющей жаре придет похолодание.

Как рассказали ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре, сейчас край находится под влиянием влажной тропической массы. Столбики термометров вот уже неделю поднимаются до 35-ти градусов. Но уже к выходным погода станет более комфортной. Дневные температуры опустятся до 23-х градусов, ночью будет отмечаться 15-20. Кроме этого, ожидаются дожди.

Синоптики отмечают, что в этом году в Хабаровске будет установлен рекорд по продолжительности жары - высокие температуры фиксируют здесь на протяжении 18 дней.

- Ранее самые длительные жаркие периоды были в 1999-м, 2007-м и 2008 годах - жара стояла по 16 дней, - рассказал представитель гидрометцентра.

Между тем, по данным краевого минздрава, из-за жары и высокой влажности в Хабаровске резко возросло количество вызовов скорой помощи. Чаще всего к медикам обращаются сердечники, а также те, кто потерял сознание из-за теплового удара.