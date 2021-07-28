В Приморье среди привившихся разыграют квартиры и машины

Приморские парламентарии приняли законопроект о розыгрыше сертификатов на жилье и автомобили среди привившихся от коронавируса жителей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего среди вакцинированных разыграют два сертификата на квартиру номиналом 3,8 миллиона рублей каждый и пять сертификатов на автомобиль номиналом миллион. Из краевого бюджета на эти цели выделят 12,6 миллиона рублей.

"Мы считаем, что эта мера приведет к росту добровольной вакцинации, снижению смертности от COVID-19", - отметила министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая и добавила, что розыгрыш проведут после 25 сентября.

В Приморье полностью вакцинированы 227 тысяч человек. За последний месяц темпы вакцинации выросли, в среднем в сутки прививаются 4-5 тысяч человек. Численность населения Приморского края составляет 1,9 миллиона человек.