Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России

Экстремально жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже пять дней фиксируются очень высокие температуры на Сахалине (выше +30 градусов), Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Такая погода сохранится. "Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары", - цитирует ТАСС Вильфанда.

По-прежнему очень жаркая погода на севере Красноярского края - в Эвенкии температура достигает +30...+35 градусов. На Таймыре до +25…+26. "Жара несусветная", - отметил метеоролог.

Он также рассказал, что сильная жара прогнозируется на юге европейской части страны. В Краснодарском крае и в Крыму днем будет +31…+36, в Ростовской области - до +38. Вильфанд добавил, что в Крыму даже ночью температура около +24…+25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга, пояснил синоптик.