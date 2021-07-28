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28.07.2021 00:56
Рубрика: Общество

Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Экстремально жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС
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По его словам, уже пять дней фиксируются очень высокие температуры на Сахалине (выше +30 градусов), Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Такая погода сохранится. "Там очень теплые воздушные массы из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары", - цитирует ТАСС Вильфанда.

По-прежнему очень жаркая погода на севере Красноярского края - в Эвенкии температура достигает +30...+35 градусов. На Таймыре до +25…+26. "Жара несусветная", - отметил метеоролог.

Он также рассказал, что сильная жара прогнозируется на юге европейской части страны. В Краснодарском крае и в Крыму днем будет +31…+36, в Ростовской области - до +38. Вильфанд добавил, что в Крыму даже ночью температура около +24…+25 градусов. Это минимальные значения, и это очень много даже для юга, пояснил синоптик.

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