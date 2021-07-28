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28.07.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

Замглавы СУ МВД Бурятии задержали по подозрению в коррупции

Текст: Ольга Коваль

При получении крупной взятки задержан заместитель главы следственного управления МВД РФ по Республике Бурятия Андрей Бардаханов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.

В Краснодаре сотрудников спецроты ДПС заподозрили во взятках

По некоторым сведениям, сумма взятки составляет 15 миллионов рублей.

В республиканском управлении МВД уже идет служебная проверка.

- Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов и понесет ответственность в соответствии с законом, - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

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