Замглавы СУ МВД Бурятии задержали по подозрению в коррупции

При получении крупной взятки задержан заместитель главы следственного управления МВД РФ по Республике Бурятия Андрей Бардаханов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.

По некоторым сведениям, сумма взятки составляет 15 миллионов рублей.

В республиканском управлении МВД уже идет служебная проверка.

- Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов и понесет ответственность в соответствии с законом, - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.