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28.07.2021 05:12
Рубрика: Общество

Жителей Приморья предупредили об аномальной жаре

Текст: Ольга Журман

На большей части Приморья 28-го и 29-го июля синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду днем, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Так, в южных районах края столбики термометров поднимутся выше отметки 35 градусов, в западных и центральных - выше 37-ми.

Спасатели советуют жителям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, избегать долгого пребывания на солнце. Тем, кто отдыхает в лесу, стоит воздержаться от разведения костров. Родителей просят не оставлять детей замкнутыми в салонах автомобилей даже на короткое время. Рекомендуется также пить больше воды.

По прогнозу Примгидромета, жара в крае спадет в начале августа, причем значительно, почти на 10 градусов. Но это будет непродолжительное похолодание, скорее, просто передышка. Тогда же в Приморье придут и дожди.

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