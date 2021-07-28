Армия начала набор резервистов в Нижегородской области

Набор в боевой армейский резерв специальный (БАРС) объявлен в Нижегородской области.

Как сообщает правительство региона, он проводится по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности. Для заключения трехлетнего контракта о пребывании в мобилизационном резерве гражданин должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства с соответствующим заявлением. В ряды резервистов Вооруженных сил РФ будут набираться граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту - 42 года для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 - для младших офицеров и 57 - для старших.

Служба в резерве в мирное время предполагает военные сборы (тренировочные занятия), а в военное - решение задач по прямому предназначению. На время пребывания в БАРСе его бойцам предоставляются льготы и компенсации. Например, за трое суток пребывания на тренировочных занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, прапорщики, сержанты и солдаты - до 5 тысяч рублей. За тридцать суток службы на военных сборах (проводятся один раз в год) офицеру заплатят от 30 до 75 тысяч рублей, прапорщикам, сержантам и солдатам - от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона. На время занятий и сборов резервисты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, им гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета. На весь период службы резервист бесплатно обеспечивается обмундированием.

При выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах за резервистом сохраняются рабочее место и заработная плата. Предоставляются и другие льготы (компенсации), узнать о которых подробнее можно, позвонив по телефону, указанному выше.

Контакты

Военный комиссариат Нижегородской области: тел. 8 (831) 433-35-42.

Комментарий

Владимир Паков, военный комиссар Нижегородской области:

- Служба в резерве Вооруженных сил Российской Федерации - это уникальная возможность реализовать свои амбиции, показать умения, добиться общественного признания и принести пользу Родине, доказать себе и близким, что ты можешь больше.