Какие уловки используют создатели финансовых пирамид

Одна из проблем, которая больше всего тревожила россиян во втором квартале: вопросы, связанные с телефонным и банковским мошенничеством. К такому выводу пришла компания КРОС, которая проанализировала фобии людей и опубликовала на основе этого результаты исследования "Национального индекса тревожностей" за второй квартал 2021 года.

Не отстают от кибермошенников и организаторы финансовых пирамид. Как можно защититься от них, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель начальника отдела безопасности отделения Нацбанка по РБ Банка России Наиль Габидуллин.

Наиль Вакилевич, казалось бы, печальный опыт МММ наглядно доказал: любая финансовая пирамида рано или поздно рухнет и погребет под собой тысячи доверившихся мошенникам людей. Но тем не менее в сводках МВД, документах Центробанка с прискорбной регулярностью появляется информация о новых пирамидах и очередных обманутых. Почему люди до сих пор "обманываться рады"?

Наиль Габидуллин: У финансовых пирамид два основных типа клиента: те, кто не знает о том, что вкладываются в пирамиду; те, кто знает, но хочет успеть вовремя "соскочить". Движет людьми, как всегда, желание увеличить свои капиталы.

К сожалению, пример с МММ далеко не показателен: мошенники придумывают все новые и новые схемы, в которых несведущему человеку очень сложно разобраться. К примеру, в период пандемии у нелегальных участников финансовой деятельности изменились методы привлечения клиентов. Часть финансовых пирамид перешли в онлайн, не имея офисов в Республике Башкортостан и региональной привязки. Но продолжают действовать и офлайн-пирамиды. Как показывает практика, граждане, обращающиеся к ним, больше подвержены влиянию мошенников.

Деятельность финансовой пирамиды имеет ряд признаков, одним из которых является организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет вложений новых привлекаемых им участников. Но нужно учитывать и другие признаки. Зачастую мы сталкиваемся с такими проявлениями, как широкая реклама в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях; публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень; неспособность компании подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств, информацию об их размещении) и другие.

Конечно, не всякая компания, работающая по принципу "сетевого маркетинга", является финансовой пирамидой. Но большинство финансовых пирамид использует этот принцип для привлечения новых участников.

О каких новых схемах и формах идет речь?

Наиль Габидуллин: Пирамиды часто маскируются под жилищные кооперативы. Эти ЖК, обещая пайщику квартиру в любом уголке страны, на самом деле (если уж в сделке и проходит объект недвижимости) оформляют ее себе на баланс, а договор заключается на получение консультационных или образовательных услуг. В соответствии с законодательством, при ухудшении финансового положения ЖК, приводящем к банкротству, объект недвижимости попадет в конкурсную массу и будет поделен между всеми пайщиками ЖК. То есть пайщику достанется только ее часть.

Маскируются финансовые пирамиды и под потребительские кооперативы. Как правило, такие обещают высокую доходность, на уровне 30 процентов годовых за счет деятельности в сфере недвижимости, строительства, микрофинансирования, рентабельность которой якобы составляет около 100 процентов годовых.

Действуют сейчас и всевозможные интернет-проекты или смешанные проекты (это когда реклама осуществляется онлайн, но имеются и офисы), которые привлекают денежные средства под якобы высокодоходную деятельность. Например: торговля цифровыми активами, вложения в недвижимость, осуществление микрофинансовой деятельности и прочие. Фактически же таких вложений не происходит, а денежные средства горе-инвестора перечисляются на банковскую карту самого посредника или его родных и знакомых с последующим обналичиванием, то есть хищением.

Одним из таких проектов является компания "Финико". В 2020 году Банк России передал в правоохранительные органы информацию о признаках пирамиды в ее деятельности. В декабре 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело за организацию деятельности по привлечению денежных средств по принципу "финансовой пирамиды" в особо крупном размере. Несмотря на это, люди все же продолжали нести туда свои деньги. В Уфе тоже открылось несколько офисов этой организации, которая находится в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, формируемом Банком России.

Но как же простому человеку понять: где серьезная инвестиционная компания или жилищный кооператив, а где - финансовая пирамида?

Наиль Габидуллин: Все микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные накопительные кооперативы (ЖНК) должны состоять в соответствующих реестрах Банка России. Определить легальность потенциальных финансовых партнеров можно на официальном сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию" www.cbr.ru/fmp_check.

Также с 1 июня этого года Банк России на своем официальном сайте www.cbr.ru/inside/warning-list публикует список компаний, имеющих признаки нелегальной финансовой деятельности и выявленных с 2020 года. На данный момент в список включено более 1 900 компаний, в том числе 19, зарегистрированных в Республике Башкортостан.

Между тем

По данным Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5 - 5 миллиарда рублей. Средняя сумма успешной мошеннической операции - около восьми тысяч рублей. Фактически каждый десятый звонок любому абоненту в России - это звонок преступника. Об этом свидетельствует анализ, проведенный Сбербанком.

Полезная книжка

Как действовать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды?

1. Напишите претензию.

Если финансовая пирамида еще действует, составьте письменную претензию в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в полицию и прокуратуру, если вам не вернут средства.

2. Подготовьте доказательства.

Соберите документы, которые доказывают, что вы передали или перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки в чатах, СМС-сообщениях или мессенджерах.

3. Обратитесь в правоохранительные органы.

Напишите заявления в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы.

Подайте иск в суд с просьбой взыскать с обманщиков вложенные вами деньги, проценты за их использование и компенсацию морального вреда.

4. Действуйте сообщa.

Постарайтесь найти других пострадавших, например, через соцсети. Вместе обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах, и составьте коллективный иск.

5. Не молчите.

Предупредите других людей, которые тоже могут попасться на удочку мошенников. Расскажите о своем опыте в соцсетях, напишите в СМИ. Чем больше огласка, тем меньше денег смогут украсть преступники.